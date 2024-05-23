本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
卓榮泰
新聞專題
卓榮泰2/47
首頁 / 政治

政院：提高注意中共對台軍演 航空器船舶照規劃運行

2024/5/23 12:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北23日電）中共解放軍宣布對台軍演，行政院今天說，國防部已經說明，國軍有能力、有信心確保國家安全、捍衛國家主權，請民眾放心，此外行政院長卓榮泰也已要求各部會針對中共演習提高注意力，讓民眾安心。

交通部航政司長韓振華出席政院會後記者會時表示，航空器跟船舶目前照既定規劃運行中，民航局、航港局持續掌握狀況，持續關注台北飛航情報區的航空器飛航動態，適時提供航管服務，確保航行安全，同時掌握船舶運行狀況，適時發布航船布告以維護航行安全。

行政院發言人陳世凱主持行政院會後記者會時表示，國防部已經針對中共演習提出說明，國軍全體官兵秉持備戰不求戰、應戰不避戰，有能力也有信心確保國家安全、捍衛國家主權，請民眾放心。

陳世凱說，卓榮泰也已經要求各部會針對演習提高注意力，讓民眾安心。

中共解放軍宣稱，為懲戒台獨分裂勢力謀「獨」行徑，嚴重警告外部勢力干涉挑釁，東部戰區組織戰區陸、海、空軍、火箭軍等兵力將於上午7時45分開始至24日在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。（編輯：林淑媛）1130523

#中共軍演
#中共解放軍
#卓榮泰
#陳世凱
陳世凱
卓榮泰主持首場行政院會 要求打擊貪瀆零容忍卓榮泰首份公文 簽署前瞻食品安全建設計畫
卓榮泰
卓榮泰赴立院拜會 韓國瑜：配合政院優先推民生法案花蓮紅單社區陳情盼公費拆除 卓榮泰允諾會研議
卓榮泰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
卓榮泰主持首場行政院會 要求打擊貪瀆零容忍
172.30.142.32
更多編輯台推薦新聞：