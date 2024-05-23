政院：提高注意中共對台軍演 航空器船舶照規劃運行

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（中央社記者賴于榛台北23日電）中共解放軍宣布對台軍演，行政院今天說，國防部已經說明，國軍有能力、有信心確保國家安全、捍衛國家主權，請民眾放心，此外行政院長卓榮泰也已要求各部會針對中共演習提高注意力，讓民眾安心。

交通部航政司長韓振華出席政院會後記者會時表示，航空器跟船舶目前照既定規劃運行中，民航局、航港局持續掌握狀況，持續關注台北飛航情報區的航空器飛航動態，適時提供航管服務，確保航行安全，同時掌握船舶運行狀況，適時發布航船布告以維護航行安全。

行政院發言人陳世凱主持行政院會後記者會時表示，國防部已經針對中共演習提出說明，國軍全體官兵秉持備戰不求戰、應戰不避戰，有能力也有信心確保國家安全、捍衛國家主權，請民眾放心。

陳世凱說，卓榮泰也已經要求各部會針對演習提高注意力，讓民眾安心。

中共解放軍宣稱，為懲戒台獨分裂勢力謀「獨」行徑，嚴重警告外部勢力干涉挑釁，東部戰區組織戰區陸、海、空軍、火箭軍等兵力將於上午7時45分開始至24日在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。（編輯：林淑媛）1130523