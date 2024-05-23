中共對台軍演 民眾黨譴責：只會讓兩岸關係越來越遠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北23日電）中共解放軍宣布對台軍演。對此，民眾黨強力譴責，指中共以軍事騷擾侵害台海穩定，只會讓兩岸關係越來越遠，並呼籲對岸停止這種破壞台海穩定的行為，而國防部應審慎應對。

中共東部戰區今天宣布在台灣周邊海、空域展開「聯合利劍-2024A」軍演。

台灣民眾黨今天透過聲明表示，譴責中共用任何形式的阻撓與干涉，更不應動輒文攻武嚇，並呼籲對岸停止這種破壞台海穩定的行為。

民眾黨指出，面對中共加大力道的軍演，國防部應審慎應對，而總統賴清德在就職演說態度強硬，可以預期中國一定會有很多反應，民進黨政府是否提早因應，應向民眾說明清楚。

民眾黨指出，面對這樣的文攻武嚇，台灣社會要更成熟、禁得起挑戰，用「韌性社會」面對各式各樣的挑戰，而民眾黨向來秉持5個互相原則，即「互相認識，互相了解，互相尊重，互相合作，互相諒解」，用交流減少敵意、減少誤判和擦槍走火的可能，兩岸間應降低衝突，創造和平的環境。（編輯：蘇龍麒）1130523