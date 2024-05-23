共軍宣布在台灣及金馬周邊展開軍演
2024/5/23 08:34（5/23 08:42 更新）
（中央社台北23日電）中共解放軍表示，東部戰區組織戰區陸、海、空軍、火箭軍等兵力，23日7時45分開始至24日在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，稱是對台獨分裂勢力謀「獨」行徑的懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。
東部戰區表示，23日7時45分開始，解放軍位台灣海峽，台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵、東引島周邊，開展聯合演訓。
東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，23日至24日，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。
重點演練「聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台灣周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」。
東部戰區稱這是「對台獨分裂勢力謀『獨』行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。」（編輯：唐佩君/廖文綺）1130523
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