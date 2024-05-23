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中共展開對台軍演 總統府：遺憾中國單邊挑釁行為
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中國海警船進東引、烏坵限制水域 海巡監控驅離

2024/5/23 11:40（5/23 11:50 更新）
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中國海警23日航入馬祖東引、金門烏坵等離島限制水域，海巡署監控驅離。（圖取自海巡署網頁cga.gov.tw）
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（中央社記者潘欣彤連江23日電）中國海警今天上午以編隊方式航入馬祖東引、金門烏坵等離島限制水域，海洋委員會海巡署全程監控海岸並調度巡防艇蒐證驅離，中國航警船約1小時後離開。

海巡署金馬澎分署發布新聞稿表示，中國海警船舷號「14607」及「14509」上午7時48分編隊航入馬祖東引限制水域，外側有中國海警船「14517」策應。海巡全程監控，派PP-3586、PP-3571與PP-10037艇蒐證、示警驅離，海警船8時53分航離管制水域。

此外，海巡上午在金門烏坵偵獲中國海警船「14606」、「14506」航入限制水域，外側有中國海警船「14502」，海巡隨即自金門、台中分別派PP-10039、PP-10035艇前往對應，海警船隊8時45分航出烏坵水域。

海巡署表示，中國海警船5月已7次刻意編隊航入離島水域，影響海上航行安全，破壞和平穩定，無益兩岸對等交流，要求中國自我克制，立即停止不理性行為，海巡署將以堅定態度捍衛國家主權及安全。（編輯：李明宗）1130519

福建海警局在烏坵和東引島附近海域展開綜合執法演練。（中央社製圖）
福建海警局在烏坵和東引島附近海域展開綜合執法演練。（中央社製圖）
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