路透：中國軍演在台灣政府預料內 社會無驚慌跡象

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（中央社台北23日綜合外電報導）共軍東部戰區今天宣布23至24日在台灣及金馬周邊組織陸、海、空、火箭軍等兵力聯合軍演。路透社引述台灣政府高層人士稱對岸舉措都在預料之內，已全般掌握共軍動態。

東部戰區今天上午宣布23日7時45分開始在台灣海峽、台灣北部、南部、東部及金門、馬祖、烏坵、東引周邊展開「聯合利劍－2024A」演習。

東部戰區稱重點演練「聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台灣周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」還說是對「台獨分裂勢力謀『獨』行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告」。

以事涉敏感為由不願具名的台灣高層官員告訴路透社，軍演是台灣此前已預料到北京可能作為的一部分，政府全般掌握共軍動態。台方官員在520新任總統就職前就表示，正在密切關注中國的軍事行動。

路透社指出，台灣社會並無驚慌跡象，民眾對中國軍演習以為常。

兆豐國際投顧副總黃國偉說：「演習會產生短期心理影響，但不致扭轉台股長期上漲趨勢。」

智庫「國防安全研究院」研究員蘇紫雲指出，此次軍演雖然僅持續2天，但由於範圍包括金、馬與台灣周邊水域，規模相較之前稍大。

他說，中國此舉意在展示共軍有掌控台灣周邊海域，並阻止外國部隊干預的能力，演習「透露的政治信號大於軍事」。

時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年8月訪台後，共軍也在台灣周邊大規模軍演。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1130523