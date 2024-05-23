中共發動對台軍演 國防部：共軍49架次戰機出海

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（中央社記者吳書緯台北23日電）中共今天對台進行軍演，國防部晚間表示，自上午7時20分起，陸續偵獲中共主、輔戰機計49架次出海活動，其中35架次逾越中線及其延伸線，進入北部、中部及西南空域，配合共艦執行「聯合利劍-2024A」軍演。

國防部今天下午5時召開臨時記者會，公布中共自今天上午7時40分起至下午2時止，於台灣周邊海空域實施海空聯合軍事操演的情況，海上兵力為作戰艦15艘、海警船16艘，其中4艘海警船於台灣東部海域、3艘於台灣西南海域、9艘於台灣外島。

空中兵力方面，國防部指出，殲擊機、空中預警機等各型機42架次，其中28架次進入應變區。

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國防部晚間8時再度以新聞稿指出，自今天7時20分起，陸續偵獲中共蘇愷-30、殲-16及空警-500等各型主、輔戰機計49架次出海活動，其中35架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部及西南空域，配合共艦執行「聯合利劍-2024A」軍演；圖表註明資訊統計時間是自今天上午6時至下午6時。

國防部指出，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。（編輯：林興盟）1130523