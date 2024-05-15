中共51機艦台海周邊活動 最近距基隆41浬

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（中央社記者吳書緯台北15日電）國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時止，偵獲共機45架次、共艦6艘次，總計中共51機艦持續在台海周邊活動，其中26架次共機逾越海峽中線進入北部及西南空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午7時51分至晚間9時25分，在台灣海峽空域偵獲主、輔戰機及無人機計34架次，其中19架次共機逾越中線，部分逾越中線的共機分別距離基隆約41浬以及距離鵝鑾鼻約136浬。

國軍於昨天下午3時9分至晚間7時56分，於台灣西南空域偵獲主、輔戰機及無人機計6架次，該架共機距離鵝鑾鼻約64浬。

國軍另於昨天上午7時18分至晚間7時45分，於台灣北部空域偵獲主、輔戰機計5架次，其中1架共機逾越中線，距離基隆約99浬。（編輯：林淑媛）1130515