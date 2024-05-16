中共34機艦台海周邊活動 最近距鵝鑾鼻53浬
2024/5/16 09:57（5/16 10:09 更新）
（中央社記者吳書緯台北16日電）國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時止，偵獲共機27架次、共艦7艘次，總計中共34機艦持續在台海周邊活動，其中19架次共機逾越海峽中線進入西南及東部空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
根據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午7時41分至晚間10時53分，在台灣海峽空域偵獲主戰機及無人機計14架次，其中6架次共機逾越中線，部分逾越中線的共機距離鵝鑾鼻約121浬。
國軍於昨天上午8時48分至晚間7時54分，於台灣西南空域偵獲主戰機、輔戰機計12架次，部分共機距離鵝鑾鼻約53浬。
國軍另於昨天下午2時59分至晚間7時，於台灣東部空域偵獲1架直升機，距離鵝鑾鼻約103浬。（編輯：楊蘭軒）1130516
- 中共34機艦台海周邊活動 最近距鵝鑾鼻53浬2024/05/16 09:57
- 2024/05/16 09:50
- 2024/05/15 11:25
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
520前夕中共51機艦擾台 美國務院促停止軍事施壓