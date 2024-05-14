國防部：台美依海上不預期相遇行動準則例行演練

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（中央社記者游凱翔、吳書緯台北14日電）外電報導，美國與台灣4月曾在太平洋聯合演習。國防部今天表示，海上不確定性因素多，為避免遭遇時形成干擾，依「海上不預期相遇行動準則」實施例行演練；據了解，此演練無涉動態操演，而是通信構連。

路透引述消息人士報導，美國、台灣海軍上月在太平洋悄悄舉行「未公開」的聯合演習，雙方約6艘海軍艦艇，包括護衛艦、補給艦、支援艦參與。

國防部上午舉行例行記者會，國防部發言人孫立方少將回應，海軍已初步說明，因海上不確定性因素非常多，為避免遭遇時相互形成干擾，依照「海上不預期相遇行動準則」，據此執行例行演練。

據知情人士了解，此次演練無涉動態作業海上操演，僅演練通信構連等作為，同時，與美艦相遇後的相關演練也並非首次。

「海上意外相遇規則」(The Code for Unplanned Encounters at Sea, CUES)，是指當各國海軍艦艇或航空器在不期相遇時，應採取哪些安全措施和手段減少相互干擾和不確定性、方便進行通信。（編輯：郭無患）1130514