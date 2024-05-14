本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

國防部：台美依海上不預期相遇行動準則例行演練

2024/5/14 11:20（5/14 11:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2022年國軍漢光38號演習重頭戲「海軍聯合截擊作戰實彈操演」。（中央社檔案照片）
2022年國軍漢光38號演習重頭戲「海軍聯合截擊作戰實彈操演」。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔、吳書緯台北14日電）外電報導，美國與台灣4月曾在太平洋聯合演習。國防部今天表示，海上不確定性因素多，為避免遭遇時形成干擾，依「海上不預期相遇行動準則」實施例行演練；據了解，此演練無涉動態操演，而是通信構連。

路透引述消息人士報導，美國、台灣海軍上月在太平洋悄悄舉行「未公開」的聯合演習，雙方約6艘海軍艦艇，包括護衛艦、補給艦、支援艦參與。

國防部上午舉行例行記者會，國防部發言人孫立方少將回應，海軍已初步說明，因海上不確定性因素非常多，為避免遭遇時相互形成干擾，依照「海上不預期相遇行動準則」，據此執行例行演練。

據知情人士了解，此次演練無涉動態作業海上操演，僅演練通信構連等作為，同時，與美艦相遇後的相關演練也並非首次。

「海上意外相遇規則」(The Code for Unplanned Encounters at Sea, CUES)，是指當各國海軍艦艇或航空器在不期相遇時，應採取哪些安全措施和手段減少相互干擾和不確定性、方便進行通信。（編輯：郭無患）1130514

延伸閱讀
海軍濱海作戰指揮部115年成立 擬擔負24浬內防務紐時：美退出中程核飛彈條約 研發新武器協防台灣國防部：進入獲得武器高峰期 強化完整擊殺鏈功能美參眾院兩黨議員再推挺台法案 促軍工業合作美建立多邊網格防衛機制孤立中國 台灣「沒缺席」美議員推法案撥1.2億美元 援助台灣盟友抗中脅迫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.86
更多編輯台推薦新聞：