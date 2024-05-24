區域緊張局勢升高 美國宣布將舉行環太平洋軍演

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國海軍太平洋艦隊昨天宣布，2024年環太平洋軍事演習（Rimpac）預計6月26日在夏威夷群島及其周邊海域登場，會有菲律賓和日本等29國參加，陣容比2022年演習更大。

包括近期跟中國發生多起海上衝突事件的菲律賓以及與中國外交關係緊繃的日本，都會派兵參與中國從2018年起就被排除在外的這項國際軍演，北京咄咄逼人舉動及產生的反應正導致太平洋區域局勢緊張持續上升。

美國之音（VOA）報導，這兩年一度的環太平洋軍演是世界上規模最大的國際海上演習。美國海軍指出，演習會持續至8月2日，預計包括29國、40艘水面艦艇、3艘潛艦、14國陸軍部隊、150多架飛機以及逾2萬5000名人員參與。

美國海軍表示，第29屆2024年環太平洋軍演的主題是「夥伴：整合並做好準備」，強調包容性為核心，促進多國合作及信任，利用軍事協同作戰能力實現各自的國家目標，以加強一體化、準備就緒的聯盟夥伴。

美國海軍還說，其目標是透過共同訓練和行動「增強集體力量，促進自由開放的印太地區」。

今年參加演習的部隊來自29國，包括澳洲、比利時、巴西、汶萊、加拿大、智利、哥倫比亞、丹麥、厄瓜多、法國、德國、印度、印尼、以色列、義大利、日本、馬來西亞、墨西哥、荷蘭、紐西蘭、秘魯、韓國、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國、東加、英國及美國。

相較於2022年舉行的第28屆環太平洋軍演有26國、38艘水面艦艇、4艘潛艦、9國陸軍部隊、170多架飛機、約2萬5000名官兵參與，本屆參加演習的國家、艦艇和陸軍部隊數量都有所增加。

美日印澳「四方安全對話」（QUAD）、澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）的成員國都有參加本屆及上屆的環太平洋軍演，再加上南海周邊國家、南太平洋島國東加都參與。不少分析家認為軍演本身是向中國傳遞一個訊息：中國於西太平洋地區的擴張會受到阻止和挫敗。

美國2014年和2016年曾兩次邀請中國參加環太平洋軍演。2018年，因為中國於南海擴張，美國撤銷對中國的邀請。

另外，儘管台灣多次表態參與意願，參加本屆環太平洋軍演的29國仍不包括台灣。分析家指出，美國主導的環太平洋軍演意在聯合盟友軍事嚇阻中國，若邀台灣加入，挑釁中國的意味太濃，除了加劇美中緊張情勢，也為難部分盟邦。

美國海軍表示，美軍第三艦隊司令將擔任此次演習的聯合特遣部隊司令，而智利海軍准將葛瑞羅（Alberto Guerrero）會擔任聯合特遣部隊副司令，這在環太平洋軍事演習史上尚屬首次。此外，日本海上自衛隊少將橫田和司也將擔任副司令。

根據美國軍事報「星條旗」（Stars and Stripes），鮑以爾（Michael Boyle）中將是現任的美軍第三艦隊司令，海軍中將韋德（John Wade）已被提名接替鮑以爾。

美國海軍新聞稿指出，這次演習會增強國際聯合部隊「嚇阻和擊敗主要大國在所有領域和衝突級別的侵略」相關能力，但沒有提供今年夏天將舉行哪些演習的具體資訊。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1130524