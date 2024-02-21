美遣航母法國派軍隊 西太平洋戰略重要性躍升

今年新年初始，美國航母卡爾文森號（USS Carl Vinson）率領第一航母戰鬥群，於1月3日、4日在南海進行菲美聯合巡邏和海上合作行動。

卡爾文森號、羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）、日本海上自衛隊直升機護衛艦「伊勢號」及另外9艘軍艦，也於1月29日到2月1日在菲律賓海進行演習。

南華早報（South China Morning Post）近日報導，美國現有11艘航母，其中3艘正在西太平洋執行任務，另2艘航母林肯號（USS Abraham Lincoln）和喬治華盛頓號（USS George Washington）預計很快會加入。

5艘美國航母可能史無前例齊聚西太平洋，占航母總數近一半，被認為是美國在烏克蘭和中東發生戰事之際展現對印太地區的承諾，凸顯該地區戰略重要性。

不僅美國，從歐洲聯盟成員國近來表現，也能看出歐盟國家對印太地區關注度升高。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）於1月11、12日訪問馬尼拉，是10多年來德國外長首次訪問菲律賓。菲國外交部指出，這次訪問具「里程碑」意義。

貝爾伯克訪菲期間，除拜會總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和菲國外長，還訪問因菲中南海主權紛爭屢屢躍上新聞版面的菲律賓海巡隊，承諾增加兩國人員交流，並繼2022年捐贈2架無人機後，再捐贈菲方至少4架無人機，供巡邏南海和其他菲國疆域。

她在馬尼拉舉行記者會說，近幾個月來，中國海警對菲律賓赴南海補給船使用雷射和高壓水柱，甚至與菲國船隻發生碰撞，「也令我們歐洲人感到憂慮，儘管我們相距數千公里之遠」。

貝爾伯克表示，每個國家都有自己的專屬經濟海域。德國身為歐盟一分子，將在南海議題跟東南亞國家協會（ASEAN）更加密切合作。

德國駐菲大使法芬諾施克（Andreas Michael Pfaffernoschke）16日在菲國外交部以「德國在印太地區的利益」為題發表演說。

他表示，印太地區地緣政治緊張局勢和大國競逐加劇，南海主權爭議引發的紛爭日益白熱化，軍事基礎設施與公海發生的危險對峙不斷增加，「暴力升級的可能性正在升高」。

法芬諾施克說，印太地區是捍衛基於規範的國際秩序關鍵，德國正加大力度強化區域國家維護國際規範的能力。

他指出，德國將持續參與印太地區多邊演習，並挹注150萬歐元（約新台幣4985萬元）供菲律賓海巡隊強化海上監控能力。預計今年秋天，德國還將派出一艘海軍艦艇訪問馬尼拉港。

德國駐菲律賓大使法芬諾施克16日在菲國外交部以「德國在印太地區的利益」為題發表演說。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 113年2月21日

另一方面，菲美年度「肩並肩」（Balikatan）大型聯合演習將於4月登場。菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）已表態，今年軍演將側重於海上和海軍演習，演練內容可能包括海軍火砲、反潛演習、海上補給及直升機降落飛行甲板演練等。

菲律賓武裝部隊聯合訓練中心主任洛希科（Michael Logico）說，除了美國和澳洲之外，法國海軍今年將加入肩並肩軍演，這將是法國軍隊首度參與這項演習。

法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）去年12月訪問馬尼拉，菲法兩國防長同意考慮簽署軍隊互訪協定（VFA），使法國軍隊可在菲律賓領土演習，雙方還將加強國防和軍事活動，包括軍力建設和聯合國防工業合作。

法國國防部長勒克努（左）2023年12月訪問馬尼拉，菲律賓國防部長鐵歐多洛（右）和法國防長同意考慮簽署軍隊互訪協定（VFA），使法國軍隊可在菲律賓領土演習。（菲律賓國防部提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 113年2月21日

除了德國和法國，其他歐盟國家也對印太戰略態勢表達興趣。

丹麥駐菲大使梅爾賓（Franz-Michael Mellbin）和芬蘭駐菲大使皮科（Juha Markus Pyykko）夫婦1月下旬訪問菲國北端雅米島（Mavulis）海軍分遣隊，以「對菲律賓面臨的安全隱憂和挑戰加深了解」。

雅米島地處巴士海峽，距菲國北部呂宋島約288公里，距台東縣蘭嶼約98公里，可監看外國漁船越境捕魚及中國船艦出入太平洋情形，戰略位置重要。

菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）15日與媒體對談時指出，許多印太地區以外的國家都已制定印太戰略，這項重大情勢發展的原因之一是他們認為印太地區可能成為關鍵、至關重要的戰略區域。

馬納羅說，他2日赴比利時布魯塞爾參加第3屆歐盟印太部長級論壇。本屆論壇邀請印太地區60多個國家，彰顯印太地區的範圍有多大，從非洲東岸到美國加州和智利都涵蓋在內。

他表示：「所以我認為現在各國（對印太地區）的興趣更大了，而菲律賓就處於印太地區的中間位置。」（編輯：陳惠珍）1130221