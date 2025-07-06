早安世界》颱風丹娜絲陸上警戒納15縣市 對台灣影響今天最明顯
颱風丹娜絲陸上警戒擴為15縣市 估對台灣影響今天最明顯
中央氣象署5日發布輕度颱風丹娜絲海上、陸上颱風警報，預料颱風將從台灣西南方沿台灣海 峽朝北行進，氣象署6日清晨將新竹、苗栗等15縣市擴為警戒區，今天會是丹娜絲影響台灣最明顯的期間。受颱風及其外圍環流影響，氣象署針對19縣市發布豪大雨特報。嘉義縣市、台南市、高雄市及屏東縣宣布6日停班停課，澎湖縣6日12時後停班停課；國內線6日航班全數取消，部分交通與活動也因颱風逼近異動，考選部表示，2025年公務人員高考三級首日考試延期舉行。受預期心理影響，台北市場蔬菜價格上漲17%。（看完整報導）
川普：已簽署12國關稅通知函 7日寄出並公布名單
美國總統川普透露，他已簽署要寄給12個國家的信函，概述向美輸出產品將面臨的不同關稅稅率，信件預定7日寄出，但他不願說明其中包含哪些國家。美國目前僅與英國、越南達成貿易協議，對等關稅暫緩期將於9日截止，新的關稅稅率可能會更高，大部分將於8月1日生效。行政院長卓榮泰5日表示台美還繼續在談判，政府會守住工業、農業最敏感的產品。（看完整報導）
台北電影節 泰國演員萬洛破紀錄封帝、高伊玲摘女主角
2025台北電影節5日晚間頒獎，由「我家的事」高伊玲奪女主角；「白衣蒼狗」泰國演員萬洛封影帝，也破紀錄成為首名外籍北影影帝，最佳女配角由影后楊貴媚以「小雁與吳愛麗」奪下，李康生以「默視錄」獲得最佳男配角獎，他自豪表示，得獎是「應該的」；而最大獎「百萬首獎」頒給樂生療養院拆遷故事的紀錄片「大風之島」，該片同時獲得最佳剪輯與最佳紀錄片獎。（看完整報導）
7月5日本大地震災難預言日期明確引關注 鹿兒島累計逾1300次有感地震
日本漫畫家龍樹諒的預知夢引發「7月5日現象」，相關謠言在社群媒體瘋傳，香港航空公司預判旅客縮減，決定減少航班，對日本的經濟帶來影響。鹿兒島縣外海吐噶喇群島5日清晨發生規模5.4地震，日本氣象廳召開記者會表示，「完全是巧合」，與7月5日預言沒有因果關係。自6月21日至7月5日，吐噶喇列島近海發生震度1以上的有感地震已超過1300次。（看完整報導）
台巴ECA第8號決議文生效 巴拉圭19項產品輸台享優惠
經濟部宣布，台灣跟巴拉圭雙方簽署的經濟合作協定（ECA）第8號決議文5日正式生效，台灣同意調降巴國冷凍去骨豬肉、已調製或保藏的牛雜碎、小麥粉、工業用酒精及紡織品等17項產品輸台關稅至零，以及米菓關稅調降至10%，天然蜜關稅採3年調降至20%。（看完整報導）
廣島、長崎8月和平祈念儀式 台灣首次獲邀出席
日本廣島、長崎遭受原子彈轟炸今年屆滿80年，兩地分別將於8月6日、9日舉行和平紀念儀式，今年將首度邀請台灣出席。原本不打算對台灣發出邀請的長崎市長鈴木史朗5日表示，對於希望參加儀式的台灣，「已經回覆表示歡迎」；長崎市預估出席儀式者將比去年多300人，總計約2700人。（看完整報導）
黃金詐騙是什麼？被騙如何求助？假投資話術一次破解
台中豐原區王家5口2日被發現陳屍家中，留下的遺書提及「後悔投入假投資」，一家5口因無力償還債務，最終走上絕路。據了解，王家人疑似遭遇黃金詐騙，誤信代購可賺取佣金，進而欠下大筆債務。對此，警方正積極偵辦。中央社整理資訊帶你一次了解黃金詐騙是什麼，以及常見的手法和話術，又該如何預防與求助。（看完整報導）
影片》世界警消運動會 陳鵬畯拳擊打敗中國選手勇奪金牌
2025世界警察消防運動會於美國阿拉巴馬州舉行，新北市消防隊員陳鵬畯在拳擊項目擊敗中國選手奪冠，他在比賽中讓對手無法招架以及在場上披著國旗被宣布獲勝的影片，在社群媒體廣為傳播。陳鵬畯說，因有教練陪伴至美國，安撫不少緊張情緒，也讓場邊戰術發揮功效，期望下次還有機會代表台灣參加世界警察消防運動會。（看完整報導）
台灣男雙包辦加拿大羽賽4強 確定睽違11年再奪冠
加拿大羽球公開賽，台灣男雙表現搶眼，囊括4強所有席次，除了頭號種子雙胞胎組合李芳任、李芳至外，另外包含何志偉及黃睿璿、張課琦及柏禮維、魏俊緯及楊博智，確定繼2014年梁睿緯及呂佳彬後，即將再有台灣男雙在加拿大公開賽奪冠。至於女雙部分，許尹鏸及林芝昀也攜手張淨惠、楊景惇晉級4強。（看完整報導）
MLB太空人18比1擊潰道奇 阿圖維雙轟掃進5打點
MLB休士頓太空人4日在客場迎戰洛杉磯道奇，太空人打線爆發全場敲20安，表現最亮眼的是阿圖維，他扛出2支全壘打、進帳5分打點，助球隊以18比1大勝道奇。道奇也創下球隊在主場道奇球場的最大分差落敗紀錄，道奇本場雖吞敗，但其勝率仍高居大聯盟30隊之首。（看完整報導）
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- 早安世界》颱風丹娜絲陸上警戒納15縣市 對台灣影響今天最明顯2025/07/06 07:55
- 2025/07/05 07:57
- 2025/07/03 08:00
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