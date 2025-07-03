早安世界》新台幣狂升衝擊9產業 經濟部成立任務小組因應
新台幣狂升衝擊9產業 經濟部成立任務小組因應
新台幣升勢延續，2日盤中再觸及28元，因美元買盤湧現，稍稍抑制升幅，收盤收在29.019元兌1美元，強升1.66角，創逾3年新高匯價；7月短短2個交易日升值8.83角，升幅為亞幣之冠。經濟部成立「協助產業因應匯率變化任務小組」，與公股行庫合作加強宣導匯率避險工具，估計受匯率衝擊較大的產業包括金屬製品、工具機、機械、紡織、食品、塑橡膠、車輛零組件、電子零組件與資通訊等9項。（看完整報導）
罷免案國民黨組發會副主委黃碧雲收押 法院：2共犯未到案
國民黨組發會副主委黃碧雲涉原住民立委伍麗華罷免案遭收押，屏東地院表示，黃碧雲坦承有交代抄寫提議書事實，但未說明是否受他人指示，且尚有2名共犯未到案。國民黨指控檢調針對查無實據的在野黨部黨工逕自搜索住宅、押人取供，嚴重逾越偵辦分際，違反法律程序正義。伍麗華則呼籲藍營高層站出來，為「組織犯罪行為」負責。（看完整報導）
馬文君游顥罷免案成立 中選會宣告8月23日投票
中選會宣告國民黨南投縣立委馬文君、游顥罷免案成立，8月23日投開票。至於為什麼不在7月26日跟另外24件立委罷免案同時投票，中選會說，縣市選委會無法只以約3週時間就完成各項選務工作，需一併考量可行性等因素。馬文君與游顥表示，罷免團體假借公民名義圍剿，他們對問政有信心，能戰勝惡意罷免，籲支持者在罷免投票當天出門去投「不同意罷免」。（看完整報導）
蕭美琴訪捷克遭中方尾隨引議 學者：捷中關係降至冰點
副總統蕭美琴去年上任前訪問捷克遭中國外交人員尾隨，相繼被多家捷克媒體報導。布拉格國際廣播電台指出，台灣議題令捷中關係緊張，中國的情報行動可能加劇布拉格與北京原本的緊張關係，報導並引述捷克漢學家馬定和的看法表示，「目前捷中關係已降至冰點」。另一家主流媒體iDNES.cz則提到，今年5月，捷克政府指控中國對捷克外交部發動網路攻擊，近期雙邊緊張關係不斷升級。（看完整報導）
全台夯番薯 醫提醒高溫增加心臟病風險
各地高溫炎熱，桃園、新北、金門2日都出現逾攝氏38度高溫，以桃園市蘆竹區39.1度最高，衛福部公布6月1日至26日期間，已有573人次因熱傷害就醫，其中包括熱及光的影響，如中暑、熱暈厥、熱痙攣、缺水性中熱衰竭等，以及氣候過熱、人為因素過熱等過熱導致意外事故。醫師提醒，雖然心肌梗塞較常見於寒冷季節，但高溫易使身體脫水、電解質失衡，增加心臟病風險，心血管疾病患者應留意血壓變化、避免突然溫差大，尤其注意午後及傍晚。（看完整報導）
捐血資格放寬年齡下修16歲 體重45公斤以上可捐全血
食藥署公告修正「捐血者健康標準」，有條件放寬捐血者年齡，包括年齡下限由原本的17歲下修為16歲，上限新增70歲以上者只要有2年內的捐血紀錄、並取得醫師同意就可捐血。體重方面，不再以性別為要求「女性45公斤以上，男性50公斤以上」，改成捐全血者只要45公斤以上；捐分離術血品包括血小板、白血球或血漿，則要50公斤以上。並增訂蟲媒、血液傳播相關傳染性疾病、牙科手術等應暫緩捐血或不得捐血的情形，即日起生效。（看完整報導）
達賴喇嘛宣布延續轉世 指定基金會認定、中國等單位無權干涉
達賴喇嘛轉世牽動中印地緣政治，傳統上西藏僧侶透過尋訪靈童選定下一世達賴喇嘛，但許多人預期中國將會插手任命他的繼任者。達賴喇嘛曾提出有關終止轉世制度的想法，但他2日透過聲明表示，「達賴喇嘛轉世制度將會繼續」，達賴喇嘛甘丹頗章基金會將是唯一有權認定轉世靈童的單位。印度媒體報導，達賴喇嘛強調，無論中國或其他單位，任何人都無權干涉轉世事務。（看完整報導）
小紅書抖音等中製APP資安風險高 國安局：臉部資訊可能遭建檔
國安局依據「國家情報工作法」規定，蒐研各國資安調查報告及相關情訊，檢測由中國開發的小紅書、微博、抖音、微信及百度雲盤共5款APP，發現均有「過度蒐集個資」與「權限濫用」問題，普遍存在資安風險；其中小紅書15項檢測指標全部違規，超出一般對應用程式蒐集資訊的合理預期，建議民眾提高警覺，避免下載有疑慮的中國製APP。（看完整報導）
南方航空驚傳機長刺傷領導後自盡 網提東航事故
中國南方航空吉林分公司驚傳一名年輕機長不滿被降級調查，持刀刺殺兩名領導後跳樓身亡，官方迄今未通報。陸媒披露後，許多網友表示，幸好沒有再發生東方航空的墜機事故。2022年東方航空空難造成機上123名旅客、9名機組員全部罹難，中國官方迄未說明事故的具體原因，民間盛傳是飛行員不滿待遇被大砍想要自殺，帶著全機的機組人員陪葬。（看完整報導）
日本鹿兒島外海2週內地震逾900次 居民難入眠
日本氣象廳指出，日本南部鹿兒島外海吐噶喇群島周邊海域自6月21日以來地震活動就很活躍，截至2日下午4時，地震次數已突破900起，無法判斷地震何時會結束。頻繁搖晃讓當地居民難以入眠，有居民表示：「不清楚何時才會結束，我該考慮是否讓孩子撤離。」（看完整報導）
以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube
- 早安世界》新台幣狂升衝擊9產業 經濟部成立任務小組因應2025/07/03 08:00
- 2025/07/02 07:54
- 2025/07/01 07:51
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。