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日本鹿兒島外海兩週內地震逾900次 居民難入眠

2025/7/2 20:49（7/2 20:59 更新）
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由於鹿兒島地震頻傳，日本氣象廳2日下午舉辦記者會。（共同社）
由於鹿兒島地震頻傳，日本氣象廳2日下午舉辦記者會。（共同社）
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（中央社東京2日綜合外電報導）日本氣象廳今天指出，日本南部鹿兒島外海吐噶喇群島在過去兩週內已發生逾900起地震，頻繁搖晃讓當地居民難以入眠。

這一連串地震尚未傳出重大災損，但位於九州南部、隸屬鹿兒島縣的吐噶喇群島，今天下午3時30分許發生規模5.5地震後，日本氣象廳隨即召開緊急記者會。

氣象廳官員表示，自6月21日以來，吐噶喇群島周邊海域的地震活動就很活躍。截至今天下午4時，地震次數已突破900起，無法判斷地震何時會結束。

吐噶喇村在其官網上表示，居民一直無法入睡，非常疲憊。

一位居民接受當地廣播台南日本放送（MBC）訪問時說：「感覺像是一直在搖晃，讓人睡覺都感到很害怕。」

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另一位居民則表示：「不清楚這一切何時才會結束，我該考慮是否讓孩子撤離了。」

吐噶喇群島共有12座島嶼，其中7座有人居住，總人口約700人。（實習編譯：周依恩/核稿：徐崇哲）1140702

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