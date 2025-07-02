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日本更新強震減災計畫 盼減少約8成預估死亡數

2025/7/2 16:45（7/2 17:17 更新）
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圖為日本石川縣發生強震後，災區倒塌的屋舍。（中央社檔案照片）
圖為日本石川縣發生強震後，災區倒塌的屋舍。（中央社檔案照片）
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（中央社東京2日綜合外電報導）日本先前估計，若發生規模9的南海海槽特大地震，罹難者恐達29萬8000人。日本政府1日就此修訂「防災對策推動基本計畫」，盼大幅壓低可能的罹難者數與建物受損數量。

南海海槽特大地震是指發生在靜岡縣外海駿河灣至宮崎縣外海日向灘板塊交界處，規模8至9的巨大地震。日本政府今年3月發布的估算指出，若發生規模9的南海海槽特大地震，且在條件最糟的冬天深夜，罹難者最多恐多達29萬8000人；建築物全倒、燒毀數量，最多恐達235萬棟。

「每日新聞」報導，日本政府昨天召開中央防災會議，首度修訂2014年制定的「防災對策推動基本計畫」。新版計畫希望未來10年減少約8成上述的預估罹難者數，以及減少5成建物受損可能數量。

報導指出，雖然舊版計畫也曾設下類似目標，盼減少8成可能的死亡人數，但過去10年推動的對策僅達到約減少2成的效果，提高實效性仍是當前課題。

日本政府這次更新的計畫，把16個地區納入「對策推動地區」，也使「對策推動地區」總數擴大到723個市町村（類似鄉鎮村）。日本政府未來將把減災重點放在這些區域，並呼籲這些地區修改防災相關計畫，以及修建堤防與避難系統等。

新計畫也針對上述地區新增個別目標，例如，修建防範海嘯必要高度的海岸堤防比例，從2023年度的42%提升到2030年度的50%；耐震性能不足的住宅預計在2035年度前大致解決等等。

以數值目標顯示的重點對策項目，從過去的48項上升到205項；過去不定期確認這些進度的作業，未來預計每年實施。

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成為海嘯災害警戒區的地方，也得製作與公布最大等級海嘯的災害預測圖，實施避難訓練的比例到2030年得上升到100%。

關於改善避難所的環境，新版計畫不分重點區域，要求日本全國各地方政府儲備必要的床與廁所等物資，以滿足災民的需求。（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）1140702

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