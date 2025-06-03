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北海道推算大地震與海嘯災損 當地7500人恐罹難

2025/6/3 17:14
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（中央社東京3日綜合外電報導）日本北海道政府今天首度公布日本海沿岸如果發生大地震與海嘯，恐使當地最多7500人罹難，全倒的建築物上看1萬6000棟。北海道官方將根據災損估計制定減災計畫。

共同社報導，北海道政府2017年曾逐一針對日本海一側的斷層，預想海嘯波及的範圍，當時估計海嘯最高高度出現在北海道南部的瀨棚町，高達26.9公尺。

北海道政府這次根據上述估計，算出北海道沿岸33個地區不同季節與時段可能出現的災損，最嚴重的情況是恐造成最多7500人喪命，其中恐有4100人會死於地震後的失溫。

而這個地區的斷層因為距離陸地較近，海嘯抵達陸地的時間也較短，因此預想的死亡案例幾乎是海嘯所造成。

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根據估計，死亡人數最多的情況是冬季深夜北海道南部附近的斷層出現規模7.8的地震，而且僅有20%的人在地震發生後立即避難的情形。

北海道政府這次並未估計本州地區的災損。（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）1140603

#日本海
#北海道
#地震
#海嘯
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