前4月出國旅次近600萬 36%赴日本

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（中央社記者余曉涵台北2日電）觀光署統計，今年1月至4月出國旅客人次近600萬人次，其中約36%旅客是去日本。受到地震謠言影響，旅行業者坦言今年7月業績是35年來最差，不過8月業績不錯未受影響。

交通部觀光署日前公布1至4月出國人次及成長率，今年前4月出國旅客人次達到596萬7561人次。

根據統計台灣旅客出國目的地第1名仍為日本，共有214萬4913人次，占整體約36%，其次則是韓國有52萬4752人次。來台旅客方面，今年1至4月為287萬9961人次，來台旅客大多來自日本、韓國及港澳。

數據顯示赴日旅客動能仍旺盛，今年1至4月與去年同期相比成長10.73%。晴日旅遊總經理黃清凉今天在記者會中表示，今年暑假很特別，受到地震謠言影響，7月業績不好，是他從業35年以來首次遇到這樣的航空票價結構，過往暑假期間票價都會增加新台幣3000元到5000元不等，但今年卻沒有這樣的情形。

黃清凉提到，不過8月起就恢復正常，業績不錯，今年9至10月也有不少旅客提前布局，因此全年業績沒有太大影響。

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晴天旅遊董事長陳依福表示，根據統計，今年暑假出發的所有團體行程已全數售罄，顯示規劃假期的時間大幅提前。因應旅遊市場快速變化，陳依福宣布，推出全新旅遊品牌晴元行旅，並邀請啦啦隊成員李多慧擔任品牌代言人。

晴天旅遊指出，預估全年成長率可達20%，如季節性熱門行程秘魯、荷比盧等皆已售罄，得獎產品德瑞及奧捷匈等人氣回溫，旅客已經可以開始預訂。（編輯：張雅淨）1140702