菲律賓揭中國侵略行徑 立陶宛防長讚戳破和平假象

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（中央社馬尼拉2日綜合外電報導）立陶宛國防部長今天表示，菲律賓揭露中國在南海爭議地區的侵略行徑，戳破了「中國和平友好的假象」。她敦促民主國家團結，對抗以中國和俄羅斯為首的新興專制國家軸心。

美聯社報導，馬尼拉2023年展開其稱為「透明倡議」的行動，內容包括公開中國在爭議海域侵略行動的影像。

立陶宛國防部長薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）表示：「我認為，在這種情況下，向世界揭露中國如何在菲律賓海域騷擾菲律賓海軍和菲律賓漁民十分重要，因為這將戳破中國是和平友好鄰國的假象。」

她補充說：「看到有人用水砲對付和平的漁民，這絕不是和平的行為；在菲律賓領海內撞擊菲律賓船隻，也絕不是和平行為。」

薩卡利埃內在首都馬尼拉出席旨在深化兩國防務關係的會談時，對菲律賓前參議員杜連迪諾（Francis Tolentino）表示支持。

杜連迪諾昨天遭到中國制裁，理由是他強烈批評北京侵略行徑，以及參與制定兩條法律，劃定菲律賓領土含括北京聲稱擁有主權的南海部分地區。

薩卡利埃內表示，她和家人也因強烈批評中國的侵略行徑和人權紀錄而遭中國制裁，並被禁止入境。

薩卡利埃內接受包括美聯社記者在內的一小群記者訪問時，回應中國對杜連迪諾的制裁說道，「歡迎加入我們的行列」，「談論中國的罪行會讓你被列入黑名單」。

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「施壓、脅迫和威脅是他們慣用的手段。」

中國官員尚未對薩卡利埃內的評論發表看法。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳正健）1140703