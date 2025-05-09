菲期中選舉造勢晚會 小馬可仕重申主權領土不退讓

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（中央社記者林行健馬尼拉9日專電）菲律賓將於12日舉行期中選舉，總統小馬可仕陣營的選前造勢大會今晚登場，中國對菲律賓的敵對行為再成焦點，小馬可仕強調，菲律賓不會在主權與領土事務上退讓。

選前造勢晚會在大馬尼拉地區的曼達路永市（Mandaluyong）舉行，請來多位藝人炒熱氣氛，現場旗海飄揚，支持者身穿候選人代表色的衣服，手持候選人海報，載歌載舞，宛如演唱會。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）簡報過去3年的政績，呼籲選民把票投給他所支持的候選人，讓他的政府可以全力打造一個新的菲律賓。

維護國家安全與領土完整是小馬可仕主打的競選政綱之一，他強調菲律賓不製造麻煩，但在捍衛主權與領土的事務上也不會退縮，不管敵人的力量有多強大。

小馬可仕沒有點名任何國家，但明顯是指中國在南海的強勢作為。

台灣、中國、菲律賓、越南、印尼、馬來西亞、汶萊分別主張擁有南海的全部或部分主權，其中以中國與菲律賓的對抗最為激烈。

菲律賓軍方8日指控中國海軍軍艦「執行侵略性和不安全操作」，引發與菲律賓軍艦相撞的風險。

晚會上，參議員杜連迪諾（Francis Tolentino）向選民提及自己在參議院揭露中國在菲律賓的「間諜與網軍」行為，並向在海上對抗中國的菲律賓海岸防衛隊、海軍以及水警致敬。

菲律賓選民將於12日改選參議院24席中的12席、選出眾議院317席，以及各省市鎮地方首長及地方議員，總計1萬8200多人。

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小馬可仕的競選聯盟名為「新菲律賓聯盟」 （Alyansa Para sa Bagong Pilipinas），主打團結、改革與領導力。在此之前，已經在菲律賓各大城市舉辦過11場參議員候選人造勢活動。

觀察人士認為，這場選舉將是馬可仕家族與杜特蒂家族的對決，馬可仕家族嘗試進一步鞏固政治版圖，杜特蒂家族則為延續政治生命而奮戰。（編輯：田瑞華）1140509