菲律賓參議員勝選人公布 攸關杜特蒂家族政治前景

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（中央社記者林行健馬尼拉17日專電）菲律賓選舉委員會今天正式公布期中選舉12名勝選參議員，新屆參議院計24名成員塵埃落定，預料將於1、2個月內針對副總統薩拉．杜特蒂彈劾案進行審判，動向備受關注。

在馬可仕與杜特蒂兩大政治家族的爭鬥背景之下，菲律賓於12日舉行期中選舉，其中參議院版塊將決定薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）是否會被彈劾定罪，進而失去於2028年角逐總統的資格。

本屆期中選舉，參議院24席當中改選12席，選舉委員會（Comelec）今天宣布這12名新的當選人，得票最高的是前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內的特別助理克里斯多夫．吳（Christopher Bong Go）。

排名第2是艾奎諾（Bam Aquino），他是菲律賓前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino Ⅲ）的堂弟；第3名是德拉羅沙（Ronald dela Rosa），他是杜特蒂任內的警察總長。

馬可仕與杜特蒂兩大家族都有機會於2028年問鼎總統大位，薩拉正因貪污和威脅刺殺總統等指控而身陷彈劾案，預計將於6月或7月新屆國會開議後面臨參議院審判，一旦參議院2/3成員判決罪名成立，薩拉將被拔除副總統職位，且終身不得再任公職。

新選出來的12名參議員當中，7人是在總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）旗下競選，但其中2人，包括小馬可仕的長姊艾米．馬可仕（Imee Marcos），在競選後期看似投向杜特蒂陣營。

由杜特蒂家族站台競選勝利的有3人；剩餘的2人被歸類於在野陣營，對彈劾案的表決傾向不明。

在留任的12名參議員當中，有1人明確支持杜特蒂家族，11人立場不明，但其中5人有親小馬可仕的背景，2人有親杜特蒂的背景。

然而，菲律賓政治人物經常視利益和民意風向跳黨或改變政治立場，當下的傾向僅能做參考之用，很難數人頭。

ABS-CBN新聞網日前引述菲律賓大學政治系教授佛朗哥（Jean Franco）分析，考量2028年的全國總統大選，參議院內的政治聯盟預料會重組，薩拉彈劾案的動向很大程度將取決於新任的參議院議長由什麼立場的人出任。

佛朗哥說，參議院審判程序將會由電視及網路直播，有意於2028年競選職位的參議員，在表決時就必須考慮民眾觀感，如果杜特蒂家族仍掌握廣大民意基礎，參議員們可能會想要這些人的票。

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菲律賓眾議院2月5日取得1/3以上議員背書、針對薩拉的彈劾狀直送參議院，彈劾狀列舉違憲、貪污、背叛公共信任、對總統發出刺殺威脅等多項罪名。

根據程序，菲律賓參議院在收到彈劾狀之後，將轉換為彈劾庭，由眾議院一支11人小組擔任檢察官，參議員擔任法官，若超過2/3參議員判決薩拉的彈劾罪名成立，她將被拔除副總統職位，且終身不得擔任公職。（編輯：田瑞華）1140517