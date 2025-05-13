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菲律賓期中選舉非官方計票 馬可仕陣營占上風
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菲律賓期中選舉非官方計票 馬可仕陣營占上風

2025/5/13 09:16（5/13 09:28 更新）
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菲律賓總統小馬可仕。（路透社）
菲律賓總統小馬可仕。（路透社）
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（中央社記者林行健馬尼拉13日專電）菲律賓昨天舉行期中選舉，參議院選情因直接牽動馬可仕與杜特蒂兩大政治家族的命運，截至上午8時，非官方開票進度顯示馬可仕陣營占上風，但杜特蒂陣營乃具群眾支持基礎。

本屆期中選舉，菲律賓選民改選參議院24席中的12席，以及選出300多名眾議員，還有各省市鎮地方首長和地方議員，總計1萬8200多人。

截至上午8時的逾8成非官方計票，參議院改選12席，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）支持的候選人當中，有5人可望當選，副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）支持的候選人只有2人上榜，但分別高居第1名跟第3名。

暫居第10的參議員候選人維亞（Camille Villar），得到兩家族的同時背書，但可能已投向杜特蒂陣營；小馬可仕的長姊艾米．馬可仕（Imee Marcos）暫時擠進前12，但她似乎已因不滿小馬可仕的作風，倒向杜特蒂的陣營。

菲律賓12日舉行期中選舉，改選參議院24席中的12席，並選出300多名眾議員，以及各省市鎮地方首長和地方議員。圖為馬尼拉一投票所內，選務人員協助選民將填好的選票投入計票機。中央社記者林行健馬尼拉攝 114年5月12日
菲律賓12日舉行期中選舉，改選參議院24席中的12席，並選出300多名眾議員，以及各省市鎮地方首長和地方議員。圖為馬尼拉一投票所內，選務人員協助選民將填好的選票投入計票機。中央社記者林行健馬尼拉攝 114年5月12日

薩拉清晨發表聲明表示，「選舉結果未如自己所期望」，但強調這是新的開始，呼籲民眾打造一個「強大、有原則的反對陣營，共同監督政府」。

馬可仕與杜特蒂兩家族正陷於激烈政治對抗，參議院預期會在6月開始對薩拉開啟彈劾審判，因此參議院選舉結果攸關這兩大家族的政治命運，並可能影響2028年總統大選。

薩拉因貪污指控及揚言刺殺小馬可仕而面臨彈劾。根據菲律賓憲法，參議院需要2/3的票數才能彈劾薩拉，也就是說，薩拉必須爭取到至少9名參議員支持，才能逃過被彈劾的命運。

就目前情況看來，參議院新選出12席當中，有5人挺小馬可仕，有2人挺杜特蒂陣營，其餘可能當選人的政治傾向不確定。

在留任的12席當中，有1人明確支持杜特蒂家族，11人立場不明，但其中5人有親小馬可仕的背景，2人有親杜特蒂的背景。

政治觀察人士指出，菲律賓屬多黨政治體制，且政治人物經常視利益和民意風向跳黨或改變政治立場，因此很難數人頭。但可以確定的是，從目前的情況看來，小馬可仕陣營占上風，但杜特蒂家族仍具群眾支持基礎。

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雖然薩拉的父親前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）因任內人權爭議被菲律賓政府送往海牙國際刑事法院受審，但仍在家鄉納卯市篤定當選市長；參議院改選票數第1及第3的參議員均來自杜特蒂陣營；在「政黨名單」（Party-list）社會團體選舉中，「杜特蒂青年黨」（Duterte Youth）取得的票數目前也高居第2。

觀察人士認為，就目前而言，小馬可仕陣營占上風，但杜特蒂陣營乃具群眾支持基礎，直到2028年總統大選之前，兩家的勢力消長仍然充滿變數。（編輯：周永捷）1140513

#杜特蒂
#馬可仕
#薩拉
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