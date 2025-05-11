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菲律賓期中選舉明登場 台組3團觀選

2025/5/11 16:12（5/11 16:31 更新）
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菲律賓將於12日舉行期中選舉，中央選舉委員會副主委陳朝建（左2）、台灣民主基金會副執行長陳牧民（右2）分別帶團前來觀選。中央社記者林行健馬尼拉攝 114年5月11日
菲律賓將於12日舉行期中選舉，中央選舉委員會副主委陳朝建（左2）、台灣民主基金會副執行長陳牧民（右2）分別帶團前來觀選。中央社記者林行健馬尼拉攝 114年5月11日
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（中央社記者林行健馬尼拉11日專電）菲律賓將於明天舉行期中選舉，台灣有3團10餘人前來觀選，瞭解菲律賓的選舉程序、透明度與公正度，以及選後政局可能對台灣帶來的影響。

菲律賓選民將於明天改選參議院24席中的12席，選出眾議院317席，以及各省市鎮地方首長和地方議員，總計1萬8200多人。

中央選舉委員會副主委陳朝建、台灣民主基金會副執行長陳牧民、台灣自由選舉觀察協會理事長陳尚懋，近日陸續帶團抵達馬尼拉。

各國觀選團昨天出席菲律賓選舉委員會（Comelec）選舉簡報會議，並參觀菲律賓國家警署（PNP）和國家科技支援中心，瞭解這兩個單位的選舉準備情形。

陳牧民接受中央社訪問說，菲律賓是亞洲歷史最悠久的民主國家之一，對自己的民主傳統非常自豪，這一點值得台灣學習。

他指出，初步觀察發現菲律賓的投票文化跟台灣一樣都很熱鬧，競選活動也很活潑。

陳牧民並表示，菲律賓開放長者、孕婦及行動不便選民，在投票日提早進場投票，以免跟其他選民擠在一起，以及菲律賓在商場設置投票所，方便選民投票，這兩點是台灣沒有的，令人印象深刻。

陳尚懋則告訴中央社，大部分國家的觀察團若到東南亞國家，主要是關心選舉過程是否存在舞弊、買票、做票等現象，而台灣自由選舉觀察協會的成員大部分是學者，因此將聚焦於選舉結果對菲律賓以及區域政經結構的影響。

他說，團員將著重於訪談菲律賓專家、學者，會把觀察重點放在副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）彈劾案對選情及選後局勢的影響。

薩拉是菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的女兒，2022年總統大選時原是現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的競選搭擋，但兩人在選後決裂，薩拉因貪污指控及揚言刺殺小馬可仕等爭議，面臨彈劾。

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參議院選舉結果對薩拉至關重要，若親馬可仕陣營的參議員掌握更多席次，則薩拉被拔除副總統職位且終生不得競選公職的可能性將會升高。

今年有50多支國際觀選團前來菲律賓觀選，菲律賓選委會表示，這展現國際社會對菲律賓民主程序的關注，也希望透過相互觀察和學習，來改善各自的選舉制度。（編輯：田瑞華）1140511

菲律賓將於12日舉行期中選舉，台灣民主基金會副執行長陳牧民前來馬尼拉觀選。圖為陳牧民（前右）在菲律賓選委會簡報會上試用菲國投票機。中央社記者林行健馬尼拉攝 114年5月11日
菲律賓將於12日舉行期中選舉，台灣民主基金會副執行長陳牧民前來馬尼拉觀選。圖為陳牧民（前右）在菲律賓選委會簡報會上試用菲國投票機。中央社記者林行健馬尼拉攝 114年5月11日
菲律賓將於12日舉行期中選舉，台灣自由選舉觀察協會也組織觀選團來菲。圖為團員拜會一名地方候選人。（台灣自由選舉觀察協會提供）中央社記者林行健馬尼拉傳真 114年5月11日
菲律賓將於12日舉行期中選舉，台灣自由選舉觀察協會也組織觀選團來菲。圖為團員拜會一名地方候選人。（台灣自由選舉觀察協會提供）中央社記者林行健馬尼拉傳真 114年5月11日
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