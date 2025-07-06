北約秘書長：中國如果犯台 恐要求俄國開闢第二戰線
2025/7/6 23:29
（中央社布魯塞爾5日綜合外電報導）根據紐約時報今天公布的專訪，北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）受訪時表示，如果中國攻打台灣，北京當局可能要求俄羅斯開闢第二戰線對付北約國家。
呂特受訪時指出：「人們越來越意識到，我們不要對此抱持天真想法：如果（中國國家主席）習近平要攻打台灣，他首先一定會打電話給他在整起事件中的小老弟，也就是住在莫斯科的（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）。」
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他接著指稱，習近平將告訴蒲亭：「嘿，我要這麼做了，我需要你攻擊北約領土，讓他們在歐洲忙得不可開交。」
呂特還說：「這是事態最可能發展的方向。為了阻止他們，我們需要做兩件事。第一，讓北約整體實力強大到俄羅斯人永遠不敢這麼做。第二，與印太地區合作-這是川普總統極力提倡。」（譯者：陳正健）1140706
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