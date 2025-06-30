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愛達荷州伏擊消防員案2死1傷 單一槍手喪生

2025/6/30 14:57
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（中央社愛達荷州波伊西29日綜合外電報導）美國愛達荷州發生消防人員出勤滅火期間遭人開槍射擊事件，庫特內郡（Kootenai County）警長辦公室今晚表示，1名槍手已身亡，且據信是單獨犯案。

綜合法新社和美聯社報導，警長諾瑞斯（Bob Norris）在記者會表示，「根據初步資訊，我們認定這是唯一槍手。」他並表示：「目前社區已無威脅。」

諾瑞斯表示，當局認定火警是有人「蓄意為之」，但未提供犯嫌資訊。

他說：「我們確實認為犯嫌縱火，我們也認為這是埋伏且蓄意為之的事件。」他說，趕赴現場救火的「消防人員毫無勝算」。

當時現場一片混亂，灌木叢爆出大火，趕赴現場的消防人員卻遭猛烈的火力攻擊。

根據派遣應變人員的服務台人員說法，第一線應變人員用無電線緊急呼叫：「這裡每個人都遭遇槍擊…馬上派執法人員過來。」

諾瑞斯說，狙擊手疑利用崎嶇地形藏匿自己位置，並使用一把高功率的步槍。他說，他指示警員開槍還擊。

現場大約動員了300名執法人員。這起事件造成2名消防人員喪生、1人受傷。諾瑞斯說，傷者「正與性命搏鬥，但傷勢已經穩定」。

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庫特內郡緊急管理辦公室發出警報，要求民眾避開坎菲爾德山（Canfield Mountain）登山口和內特頓峽谷路（Nettleton Gulch Road），該區位於科達蓮（Coeur d'Alene）市中心以北約6.5公里處。

科達蓮市距離華盛頓州州界不遠，居民5.5萬人。坎菲爾德山是深受歡迎的健行和自行車路線，山上樹木茂密，灌木叢生，縱橫交錯的小徑通往一處國家森林。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140630

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諾瑞斯
美國愛達荷州消防員赴山區滅火 突遭槍擊釀2死
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