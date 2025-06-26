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北約達成協議上調軍費 川普稱美國重大勝利

2025/6/26 09:25（6/26 09:52 更新）
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美國總統川普。（路透社）
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（中央社海牙25日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）各國今天同意大幅提高國防開支，好讓美國總統川普滿意；川普肯定這對美國來說是「重大勝利」，並重申美國對保護歐洲盟邦的承諾。

法新社報導，北約32個成員國在荷蘭海牙進行兩天會談後，同意川普的首要訴求，也就是各國將國防開支提高到占國內生產毛額（GDP）的5%後，川普顯得相當得意。

川普將這項「沒有人真的認為可能達成」的「了不起」成果歸功於自己，並形容這次軍費增加是「美國的重大勝利」。

川普也簽署最終宣言，確認北約集體防禦承諾「堅不可摧」，即對一個國家的攻擊就是對所有國家的攻擊；此舉對擔憂俄羅斯威脅的歐洲國家來說可謂一劑強心針。

川普一再表示，華府可能會對不願增加國防開支的歐洲國家撤回保護。

根據這份北約達成的妥協方案，各國承諾到2035年將GDP的3.5%用於核心軍費，另有1.5%用於基礎設施等較為廣泛的安全相關領域。

西班牙先前一直拒絕同意提高軍事開支，如今在簽署承諾的同時表示，西班牙認為自己能在支出較少的情況下滿足北約的訴求。川普今天揚言要打擊西班牙的貿易能力作為回應。

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川普在北約海牙峰會尾聲對媒體表示：「他們想要多少搭個便車，但他們就得在貿易上償還我們，因為我不會讓這種事情發生，太不公平了。」

但這份在海牙峰會上達成的承諾，讓川普得以宣稱勝利，實際上又為資金吃緊的歐洲政府提供了迴旋餘地。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1140626

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