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北約允提高國防開支至GDP占比5% 川普：所有人巨大勝利

2025/6/25 20:19（6/25 20:28 更新）
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美國總統川普（前排右2）25日出席北大西洋公約組織高峰會。（路透社）
美國總統川普（前排右2）25日出席北大西洋公約組織高峰會。（路透社）
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（中央社海牙25日綜合外電報導）美國總統川普今天在北大西洋公約組織高峰會中與盟國言歸於好，稱北約預期中的提高軍費協議是「每一個人的巨大勝利」。

法新社報導，為了讓善變的川普如期與會，這場在荷蘭海牙（The Hague）舉行的峰會每個環節都經過精心設計，不僅縮短正式會議，還安排他下榻荷蘭王宮。

相關策略似乎奏效，至少截至目前是如此：北大西洋公約組織（NATO）擬定的協議中，32個成員國將允諾2035年之前把國防開支提升到占國內生產毛額（GDP）的5%，川普看起來對此相當讚賞。

川普表示：「我認為這是每一個人的巨大勝利，我們很快就會達到平等，不得不如此。」

他還說：「我多年以來一直要求他們提升到5%，他們將提升到5%…我認為這是非常重大的消息。」

北約秘書長呂特（Mark Rutte）告訴記者，荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander）昨晚於王宮舉行晚宴時，川普「心情特別好」，並說他的好心情看起來受到東道主感染。

川普於自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）平台發文寫道：「在美麗的荷蘭展開這一天。國王和王后高雅出眾，我們的早餐會議很棒！」

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在北約峰會中，各國領袖紛紛宣布擬議的軍費提升計畫「具歷史性意義」。

比利時總理德威弗（Bart De Wever）表示，「在一個非常艱難時代」，歐洲必須肩負起自身安全的責任。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1140625

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