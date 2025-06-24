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英國同意北約防衛支出目標GDP5% 擬2035年達標

2025/6/24 18:30（6/24 18:48 更新）
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（中央社記者陳韻聿倫敦24日專電）北大西洋公約組織（NATO）峰會今天在海牙登場，英國將宣布同意新的北約成員國防衛支出目標、即國內生產毛額（GDP）的5%，並擬在2035年達標。

此外，英國政府擬今天稍晚發布國家安全戰略（National Security Strategy）。這項戰略將綜整近日已公布的文件，例如戰略防衛檢討（SDR）、澳英美三方安全夥伴關係檢討報告（AUKUS Review）、產業戰略（Industrial Strategy），以及還未公布的文件，例如戰略安全檢討（Strategic Security Review）、韌性戰略（Resilience Strategy）、貿易戰略（Trade Strategy），以及已數次延後發布的對中關係全面盤點（China Audit）。

一如今年6月初已發布的戰略防衛檢討，對中關係全面盤點是去年7月上台執政的英國工黨競選承諾之一。至於盤點數次延後發布的主要原因，一般認為，除了對中事務龐雜，還有英國政府內部對國家安全與經貿投資利益的複雜考量。

值得一提的是，相較於戰略防衛檢討超過140頁，對中關係盤點的規格和篇幅預計不會特別突出。部分消息人士透露，盤點報告預計不會大幅偏離前保守黨政府於2023年發布的更新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」（Integrated Review, IR23）中國相關內容。

另一方面，在工黨政府相對積極與北京「對話」、互動之際，盤點報告是否、以及將如何闡述英國對台海情勢的看法，值得關注。

北約峰會期間，成員國將就新的安全防衛支出目標、即各國GDP的5%，展開討論。此5%包含核心國防支出3.5%，以及涵蓋基礎建設、社會韌性及其他更廣泛安全事務支出1.5%。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）指出，為達成北約整體及個別成員國應具備的安全防衛能力，GDP 5%是必要的支出標準。北約擬於2029年檢視各成員國建構安全防衛能力與落實相關支出目標的情況。

英國首相府表示，若合併估算核心國防支出與其他安全事務支出，則英國的安全防衛支出預計在2027年即可達到GDP「至少」4.1%。不過，英國官方未明確指出，擬透過何種開源或節流方式，達成此一目標。

首相施凱爾（Keir Starmer）今年2月曾宣布，規劃讓英國防衛支出在2027年達成GDP的2.5%（目前約為GDP的2.3%），且目標為最早自2029年起，提升至GDP的3%。若計入情報安全機關業務，則英國的安全防衛支出至2027年即可達到GDP的2.6%。

首相府今天提出「2027年即可達到GDP至少4.1%」、較今年2月宣布的2.6%增加1.5個百分點，這一方面是釋出訊號，各界可期待英國加速、加大安全防衛支出，另一方面也透露，在北約的新標準下，將有更多非核心國防支出項目獲納入計算，而英國的相關支出已離北約新標準不遠。

首相府指出，英國長期以來主張能源安全、經濟安全等，就是國家安全一部分，預期北約峰會將對這樣的立場表示認同。

關於即將發布的英國國安戰略，首相府提到，在如今較以往講求「交易」的世界，建構英國在戰略關鍵領域可獨立自主的主權能力，將減少英國對其他國家的依賴，且有助支持英國企業成長、保護英國大眾免受全球經濟強烈「逆風」影響。

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此外，國安戰略將呼籲全體社會採取行動強化韌性。這呼應英國官方與軍方近期數次提到的，國家安全必須以「全社會」方式應對、「不只是政府的事」。

首相府指出，當今世界面臨越來越多「灰色地帶威脅」，這意味英國必須全面加強經濟、產業、數位通訊、交通和能源網等領域應對網路攻擊、惡意破壞等威脅的能力，且不能偏廢任一領域。這也是為什麼國安戰略納入產業、貿易、韌性建構等相關政策文件。（編輯：高照芬）1140624

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