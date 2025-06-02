英國擬建12艘AUKUS潛艦 另投入逾6000億元打造核彈頭

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（中央社記者陳韻聿倫敦1日專電）英國國防部今天表示，作為澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）潛艦計畫的一部分，英國將建造12艘配備常規武器的核動力攻擊型潛艦SSN-AUKUS。按規劃，英國、澳洲海軍都將採用SSN-AUKUS。

英國另將投入150億英鎊（約新台幣逾6000億元），打造核彈頭，用於攜載核武器的核動力潛艦。

英國現役核動力潛艦包括配備核武的「先鋒級」（Vanguard class）彈道飛彈潛艦（SSBN），以及配備常規武器的「機敏級」（Astute class）攻擊型潛艦（SSN）。按規劃，「先鋒級」和「機敏級」將在2030年代分別逐步被更先進的「無畏級」（Dreadnought class）潛艦和SSN-AUKUS取代。

「機敏級」潛艦現役5艘。國防部今天重申，英國仍將按既定規劃打造總計7艘「機敏級」潛艦，SSN-AUKUS則將自2030年代晚期才陸續投入服役。英國的目標為在未來達成「每18個月建造一艘新潛艦」的軍工實力。

國防大臣希利（John Healey）等英國軍事首長多次指出，烏克蘭經驗顯示，支撐軍隊的工業有多強大，軍隊就有多強大。

另一方面，英國「泰晤士報」（The Times）近日獨家報導，英國政府正研議向美國採購可發射戰術核武的戰機，雙方已展開討論。

希利未正面回應媒體詢問，但提到國際間的核風險確實正在升高，英國面臨的是自冷戰結束以來，「國家對國家」衝突風險首度劇烈升高的世界局勢，英國必須適應並回應。

希利並向媒體表示，英國及北大西洋公約組織（NATO）必須為應對來自俄羅斯的軍事攻擊預作準備，同時嚇阻俄羅斯。

西方核強權之中，英國是目前唯一僅可從海域（藉由潛艦）發射核武的國家。法國可從海、空域發射，美國則是海、陸、空皆可。冷戰結束後，英國讓原有的戰術核武及攜載該武器的戰機退役，但近年持續有呼聲敦促政府建立除了核武潛艦之外的核嚇阻第二支柱，特別是在俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭以後。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）2日將發布「戰略防衛檢討」（SDR），揭示英國未來至少10年的國防改革路徑。SDR篇幅宏大，有消息指出多達130頁。國防部表示，SDR總計提出62項政策建議，政府已據此作出多項政策承諾。

這些承諾包括確保英國軍隊能儘速進入戰備狀態，隨時準備嚇阻威脅、強化歐洲－大西洋安全；提升軍備及輔助裝備儲量，並確保必要時可緊急大幅提高產量；在英國境內生產7000件長程打擊武器；以及建立新的「網路和電磁作戰司令部」（CyberEM Command）。

國防部近日宣布，英國擬投入15億英鎊，打造至少6座可全天候運作的工廠，生產軍備彈藥及推進劑、炸藥等爆破材料。

此外，英國將投入超過10億英鎊，打造新的「目標鎖定數位系統」（Digital Targeting Web），運用人工智慧（AI）和先進軟體，提升海、陸、空及太空作戰領域武器系統的相互連結和整合度、提高戰場決策和執行速度。

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國防部表示，英國將能以前所未見的速度精準鎖定並殲滅敵方目標。SDR建議，國防部應至2027年建置完成這個新系統。

英國「衛報」（The Guardian）另報導，SDR不會將中國定調為「威脅」或「敵國」，而將形容中國為「持久挑戰」（persistent challenge）。（編輯：張芷瑄）1140602