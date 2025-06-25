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呂特：北約將成更公平的同盟 歐洲加拿大將付出更多

2025/6/25 23:23
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（中央社記者田習如海牙25日專電）北約峰會正式同意將各盟國軍費占GDP比重從2%提高到3.5%，軍事相關支出則占1.5%。秘書長呂特在峰會後記者會上表示，歐洲盟國和加拿大將付出更多、承擔更大責任，使北約成為「更公平」的同盟。

北大西洋公約組織（NATO）年度高峰會在海牙舉行，32個盟國領導人今天共同發布「海牙峰會宣言」，同意最遲自2035年起，每年直接、間接投資在國防的支出須達國內生產毛額（GDP）的5%。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）說，這項決定將使北約更強大、更公平、更具殺傷力。

他在記者會上被多家媒體連番問到，這次峰會被形容為「川普峰會」，盟國是否為了取悅川普而同意美國所要求的5%軍費占比目標，萬一明年川普又想要更多怎麼辦。

呂特表示，他跟川普認識達10年，「我相信他，他是一個有實力且追求和平的人」。

他強調北約提高軍費一事早在1950年代美國總統艾森豪（Dwight David Eisenhower） 時期便提出，如今盟國都知道面臨著嚴重的俄羅斯安全威脅，加上中東情勢、中國大幅擴充軍備等狀況，北約國家提高國防花費確有必要。

對於這次峰會結論宣言內容只有短短5段文字，且第5段是在感謝東道主荷蘭，與傳統峰會結論公報著墨了許多國際安全情勢大不同，呂特表示「我們試圖聚焦在3項核心議題」，即重申共同防禦原則、增加軍費和提高國防工業產能。

川普昨天在專機上向隨行記者談到北大西洋公約第5條的共同防禦條款時，回應是否遵守該條「取決於如何定義」，呂特今天在記者會表示，第5條內容清楚，不會有不同解讀。

「海牙峰會宣言」同意盟國對烏克蘭防衛及其國防工業的直接貢獻可算入軍費占比5%目標，呂特也再次提到今年以來歐洲盟國對烏克蘭大增軍援，以使烏克蘭能持續戰鬥抗俄、確保未來持久的和平。

對於峰會前表態反對提高到5%的西班牙，呂特說他相信西班牙會遵守今天正式通過的共同承諾。

北約盟國在宣言中同意每年提交報告檢視其為達標所做的努力，並將在2029年作一次總檢討，屆時並將評估戰略環境、更新北約軍力目標（NATO Capability Targets）。

值得注意的是，2014年北約各國承諾國防支出占比2%，如今的5%目標則分成3.5%直接國防支出和1.5%安全相關基礎建設等間接支出，因此有專家點出其中計算問題。

根據峰會宣言，3.5%的計算將根據2035年北約國防支出所商定的定義，用於核心國防需求，以實現北約軍力目標。

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曾任北約新興安全挑戰副助理秘書長西亞（Jamie Shea）告訴「歐洲動態」（Euractiv），過去不少盟國在計算先前的2%目標時，把多個間接支出項目也算進去，如今直接國防支出乍看是要從2%再增加1.5%，但實際上須投入武器、軍隊等的直接開銷將會超過1.5%。

換言之，西班牙、比利時這種花10年還達不到2%的國家，將更難應付新的目標，恐怕會考驗川普的耐性及歐洲其他盟國擔心美國退場的焦慮。（編輯：高照芬）1140625

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