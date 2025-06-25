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北約峰會場邊見澤倫斯基 川普讚他非常友好

2025/6/25 23:56
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（中央社海牙/基輔25日綜合外電報導）美國總統川普今天與烏克蘭總統澤倫斯基舉行備受各界矚目的會談，川普會後稱澤倫斯基「非常友好」，澤倫斯基則讚揚這是一次「長時間且具有實質性」的會晤。

法新社報導，川普（Donald Trump）提及今天的會談時表示：「你知道的，我們有時會遇到一點困難，但他非常友好。」

此說似乎是在指他與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今年稍早在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）的激烈口角。

路透社報導，澤倫斯基則於今天會後讚揚這是一次「長時間且具有實質性」的會晤，並稱兩人討論了實現俄烏戰爭停火等議題。

他在社群平台X寫道：「我們處理了所有真正重要的議題。感謝總統先生，感謝美國。」

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「我們討論了如何實現停火和真正的和平。…我們談到如何保護我國人民。 」

澤倫斯基原先希望利用這次在荷蘭海牙（The Hague）北大西洋公約組織（NATO）峰會場邊的50分鐘會晤，遊說川普投資烏克蘭抵抗俄羅斯的防禦行動。（譯者：楊昭彥）1140625

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