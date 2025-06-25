北約海牙峰會快、狠、準 一切都是為了川普

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（中央社記者田習如海牙特稿）「讓我們來寫歷史。」在主辦國荷蘭總理史庫夫（Dick Schoof）說完這句公開致詞後，北約32個盟國領導人便開始閉門會議，準備端出川普2.0時代的北約第一個里程碑，也就是各盟國同意將軍費提高到占國內生產毛額（GDP）的5%。

北大西洋公約組織（NATO）的歐洲盟國，面臨著川普可能減少在歐部署美軍、對協助烏克蘭成功抵抗俄羅斯侵略缺乏興趣，以及要求歐洲為自身安全付出更多的壓力。因此，在海牙舉辦的川普第2任期第1場北約年度峰會，自然充滿了川普元素。

川普的空軍一號專機在24日中歐時間晚間8點左右降落荷蘭史基普機場（Schiphol Airport），約10輛黑頭車隊隨即前往海牙，出席荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander）在豪斯登堡宮殿（Huis ten Bosch Palace）舉行的國宴。

據荷蘭國家廣播基金會（NOS）新聞網指出，川普在晚餐後便留宿宮殿，隔日還與國王共進早餐。皇室專家認為這顯示出對川普的高度榮寵，因為貴客通常會被安排去住另一個宮殿，極少人能在荷蘭國王目前居住的宮殿過夜。

除了峰會主辦國對川普高規格禮遇，今年峰會議程的設計可謂「快、狠、準」，也顯現處處體貼川普的考量。

快，是將川普與其他31個北約盟國領導人排排坐一起開的高峰會主秀，壓縮到只有一場，且僅2個半小時，以免川普沒耐心聽眾人輪番發言，或可能因議程冗長而遲到早退。

狠，是指這次不再像前兩年都安排北約32國元首或政府領導人與烏克蘭、印太四國分別舉行的高峰會，烏克蘭議題降到外交部長層級開會。峰會前夕加碼安排川普與日本、韓國、澳洲、紐西蘭的會談，後來也在日、韓最高領導人確定缺席之下，臨時再改成只有北約秘書長呂特（Mark Rutte）與印太四國代表開會。

準，則是峰會結論宣言內容不再冗長描述全球安全挑戰，只用短短4段直接鎖定軍費提高到占國內生產毛額（GDP）5%、重申對公約第5條共同防禦的承諾、促進歐美國防工業合作增產等。

海牙峰會能夠順利完成，也展現了呂特在歐洲政壇出名的絲滑般協調手腕。他在24日發給川普幾段極盡奉承的訊息，被川普在社群媒體上公開，包括「恭喜並感謝你在伊朗的決斷性行動，那真是非比尋常，是其他人不敢做的事情。它讓我們所有人都更安全」。

應該沒料到訊息會被公開的呂特還如此盛讚川普促成5%目標：「你讓我們進入了一個對美國、歐洲和世界都非常重要的時刻。你會完成幾十年來美國總統都無法做到的事情。歐洲將以大筆的方式付出代價，正如他們所應該做的，這將是你的勝利。」

呂特雖因這些討好文字受到歐洲輿論揶揄，但對他而言，能平安無事開完峰會、hold住大西洋兩岸，才是最重要的事。他不但事前縮減議程，避免川普性格添變數，在峰會召開前便協調好歐洲盟國願將軍費加碼到5%的共識，只待峰會上正式「畫押」。

其中，北約軍費「後段班」，也就是10年前盟國共同承諾國防支出占比要達2%卻直到今年才趕上的比利時、西班牙，原本都在海牙高峰會前揚言反對5%，後來比利時認知到反對無效，西班牙則在爭取到公報提高軍費的主詞從「我們（we）」改成「盟國們（allies）」後便不再堅持。

這個「具西班牙特色的英語文法」差異在於，複數的盟國可以不等同「全部的我們」，暗示西班牙有脫隊的空間。但呂特再三強調5%目標是大家一起達成，沒有例外。

比利時總理德威弗（Bart De Wever）則在峰會前媒體堵訪時表示，「每個人都接受同樣的（峰會宣言）文本」，問題在如何解讀。他說西班牙可能會以達成相應的軍力目標而非實際支出多少軍費來解讀。

對於比利時，德威弗說未來10年直接提高國防支出到3.5%是個可行的目標，但仍不易達成。

比利時的遲疑主因其財政赤字太高，西班牙則認為自己與俄國的安全威脅距離遙遠，與中東歐和北歐國家的迫切感大不同。

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捷克總統帕維爾（Petr Pavel）、丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）和波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）在峰會期間的一場公共論壇上都力挺提高軍費。佛瑞德里克森並強調若要再花10年才達成5%目標將會太遲，「歐洲站起來的時候到了，每個人都要參與」。

無論如何，檢驗川普和歐洲對彼此誠意及意志的最終關鍵，就像荷蘭內閣最年輕的38歲國防部長布瑞克曼（Ruben Brekelmans）在峰會期間所說，「讓我們來兌現承諾」。（編輯：高照芬）1140625