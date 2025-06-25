北約峰會聲明支持提高國防開支至GDP5% 重申集體防禦承諾

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（中央社海牙25日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）領袖今天在一場為美國總統川普量身訂做的峰會後發表5點簡短聲明，聲明中支持大幅增加國防開支，並重申對集體防禦的承諾。

路透社報導，北約在發表的5點聲明中，支持在2035年以前，提高國防開支至占國內生產毛額（GDP）5%，以回應川普的要求，以及歐洲人在俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後對其安全構成日益嚴重威脅的擔憂。

北約32個成員國的簡短聲明中還提到：「我們重申我們對『華盛頓條約』（Washington Treaty）第5條所載集體防禦的承諾如鋼鐵般堅定，亦即對一個國家的攻擊就是對所有國家的攻擊。」

北約秘書長呂特（Mark Rutte）坦承，歐洲國家和加拿大很難找到額外的資金，但他表示，此事攸關重大。

這位前荷蘭總理在其家鄉海牙告訴媒體：「我們的同僚堅信，鑑於俄羅斯的威脅，鑑於當前的國際安全形勢，我們別無選擇。」

新的國防開支目標將在未來10年內實現，與目前占GDP 2%的目標相比，每年將增加數千億美元，儘管衡量標準將有所不同。

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各國將把GDP的3.5%用於核心國防支出（例如軍隊和武器），並將1.5%用於更廣泛的國防相關措施，例如網路安全、保護管線、改造道路和橋梁來因應重型軍用車輛通行等。

北約全體成員國支持載明上述目標的聲明，但西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）之前宣稱，西班牙不需達到5%目標，只需達到GDP的2.1%就足以滿足北約的核心軍事要求。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1140625