北約同意提高國防開支GDP占比至5% 西班牙拒遵守

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（中央社布魯塞爾／馬德里22日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）成員國今天同意將國防支出對國內生產毛額（GDP）目標占比大幅提高到5%，回應美國總統川普的要求，但西班牙表示其無需遵守這項目標。

路透社報導，北約峰會本週將於荷蘭海牙登場，北約官員原本希望在25日峰會召開前，就新的支出承諾達成共識。不過，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）19日已表明，他不會做出相關承諾。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）提議，將北約核心國防開支目標從GDP的2%提高至3.5%，並在網路安全和為軍事車輛改建道路與橋梁等方面另外投入1.5%，以達成5%目標。

在各國外交官今天就妥協文本達成共識後，桑傑士迅速表示，西班牙不需達到5%目標，只需達到GDP的2.1%就足以滿足北約的核心軍事要求。

桑傑士在西班牙發表全國電視演說時表示：「我們完全尊重其他國家想要提高國防投資的合理意願，但我們不會這麼做。」

根據北約估算，西班牙2024年的國防支出占GDP的比例為1.24%，約172億歐元（約新台幣5866億元），是北約成員中軍費占經濟產出比例最低的國家。

北約官員主張，鑑於俄羅斯構成的威脅與日俱增，加上美國將軍事重心轉向中國，歐洲應承擔更多自身安全責任，因此大幅提高國防支出勢在必行。

桑傑士的立場可能導致他與川普在峰會上發生衝突。川普經常批評歐洲國家國防開支不足，並威脅他們若未達標，美國將不再提供保護。

川普20日表示，西班牙「應該支付與其他國家一樣的費用」，並指責馬德里在國防支出偏低上「惡名昭彰」。

但桑傑士認為，西班牙無需達成這項新目標，若強行達標，勢必得大幅削減退休金等國內社會支出，或大幅增稅。

北約尚未公布妥協文本，需等到北約32國領袖在峰會上批准後才能正式生效。

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但外交官指出，針對國防開支承諾的措辭，從「我們承諾」改為「盟國承諾」，使西班牙得以主張該承諾不適用於所有成員國。

根據路透社所見信函，呂特告訴桑傑士說，西班牙將擁有「決定自身主權路線的彈性」，來實現與北約商定的軍事能力目標。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140623