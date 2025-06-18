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北約關注印太 學者建議將台灣納為科技合作夥伴

2025/6/18 10:06（6/18 10:36 更新）
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圖為北約總部。（圖取自北約網頁nato.int）
圖為北約總部。（圖取自北約網頁nato.int）
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（中央社記者黃雅詩羅馬17日專電）隨著北約愈來愈關注印太區域，總部在羅馬的北約防衛學院基金會今天舉行「印太對話」。有學者建議，北約應把台灣納為印太區域科技合作夥伴，讓台灣參與北約轄下的科學技術組織。

北約防衛學院基金會（Nato Defense College Foundation）17、18日在羅馬舉辦「印太2025高階會議」，基金會主席米努托里佐（Alessandro Minuto-Rizzo）、義大利議員柏加米尼（Deborah Bergamini）、北約印太計畫官莫斌拓（Pietro De Matteis），及美歐亞太多國學者專家出席，中央社應邀擔任媒體合作夥伴。

北約防衛學院基金會17、18日在羅馬舉辦「印太2025高階會議」，中央社應邀擔任合作媒體。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年6月18日
北約防衛學院基金會17、18日在羅馬舉辦「印太2025高階會議」，中央社應邀擔任合作媒體。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年6月18日

台灣至關重要 可當北約在印太科技合作夥伴

今天第一場座談聚焦「印太夥伴關係」。擔任講者的北約防衛學院非常駐資深副研究員克莉絲汀娜．林（Christina Lin）強調，台灣可為北約在印太的「科技合作夥伴」，因為台灣具3大重要性。

克莉絲汀娜．林曾在美國國防部、國務院、國安會工作，擔任華府智庫全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute, GTI）兼任研究員，及高雄大學國關中心資深研究員。

她分析，第一是台灣有地緣政治重要性，台、日等國連成第一島鏈，對美國來說是遏止中國的重要防線，對日本來說，台海則是重要交通線，日本97%能源仰賴進口，80%貨物運輸需要經過台灣海峽。

她表示，第二是台灣有強大製造力，掌控全球約92%先進晶片製造，先進晶片是戰鬥機、人工智慧、智慧型手機的基礎，是數位經濟的支柱。

她表示，第三台灣是民主國家，隨著北約愈來愈重視與太平洋地區理念相近國家推動科技合作，台灣可在區域安全合作發揮更大作用。關於強化台灣區域安全合作方式，她表示，美國國會5月提案將台灣視為「北約+」成員，「北約+」成員目前包括日、韓、澳、紐「印太4國」（IP4）及以色列，可共享情報並簡化武器銷售程序。

她表示，其他提案包括成立「四方安全對話+」（Quad-Plus），讓美日印澳四方與台灣、北約合作，或讓台灣與澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）合作，分享情資與技術。

克莉絲汀娜．林說，台灣對加入這些區域安全合作很感興趣，但印度是這些推案的變數，因為印度立場傾向平衡中國，而非對抗中國。

她表示，最後還有一個提案，是讓台灣成為北約「科學技術組織」（STO）的「機會增強夥伴」（enhanced opportunities partner, EOP）。日、韓都已是北約STO的機會增強夥伴國，新加坡也已在戰略規劃層面參加STO，台灣若能參與STO，將有助增加區域供應鏈韌性。

歐洲須認清中國把法律當武器 不守規則只想贏

今天第二場座談聚焦「混合戰」，曾任北約軍事法律顧問的波蘭學者謝奇拉（Joanna Siekiera）警告，中國正不斷將法律「武器化」，不論是面對國際法或國內法，例如香港爆發雨傘革命後，中國立刻更改法令強化限制。

北約防衛學院基金會17日在羅馬舉辦「印太2025高階會議」，波蘭學者謝奇拉示警，民主國家應慎防中國把法律當武器，不遵守規則。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年6月18日
北約防衛學院基金會17日在羅馬舉辦「印太2025高階會議」，波蘭學者謝奇拉示警，民主國家應慎防中國把法律當武器，不遵守規則。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年6月18日

謝奇拉呼籲，大家應該去研讀中國頒布的法令，不要當成來自遠東的童話故事，而要當成一種透過撒謊、欺騙、操縱來實現目標的戰略。

謝奇拉說，中國常說三種作戰原則，前兩項是輿論戰、心理戰，最後就是法律戰，最有名的是2016年菲律賓與中國的「南海仲裁案」，但中國不接受仲裁結果，現在中國海警不斷向菲律賓發射水砲，這就是中國在發動國際法戰爭。

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謝奇拉舉出一個故事，美中過去曾共同訓練軍隊，比賽如何全副武裝翻越山丘，美軍按照地圖汗流浹背抵達，看到中國軍隊已輕鬆在終點等待，美軍很困惑，中國軍隊告訴美軍「規則不是重點、重點是贏」。

謝奇拉表示，歐洲人總期待敵人也遵守規則，發生侵略時，歐洲向國際刑事法院發出對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的逮捕令，後來又向以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）做了同樣的事，「他們有上國際刑事法院嗎？沒有。那就表示我們沒有正確運用國際法。」（編輯：田瑞華）1140618

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前北約副秘書長、北約防衛學院基金會主席米努托里佐（台上講者）17日在「印太2025高階會議」開幕致詞，強調印太區域安全的重要性。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年6月18日
前北約副秘書長、北約防衛學院基金會主席米努托里佐（台上講者）17日在「印太2025高階會議」開幕致詞，強調印太區域安全的重要性。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年6月18日
北約防衛學院基金會17日在羅馬舉辦「印太2025高階會議」，美國學者克莉絲汀娜．林（Christina Lin）在會中建議，台灣可擔任北約在印太的科技合作夥伴。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年6月18日
北約防衛學院基金會17日在羅馬舉辦「印太2025高階會議」，美國學者克莉絲汀娜．林（Christina Lin）在會中建議，台灣可擔任北約在印太的科技合作夥伴。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年6月18日
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