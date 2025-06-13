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歐洲大國聲明共同強化國防 增加對俄羅斯制裁

2025/6/13 08:15
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（中央社記者黃雅詩羅馬12日專電）法德義英等歐洲多個大國外長或高級代表今天在羅馬舉行會議，發表聯合聲明指出，將增加國防支出，壯大歐洲聯合防禦能力，並對俄羅斯進一步制裁，在能源、銀行領域採新措施施壓。北約秘書長、烏克蘭外長皆出席會議。

法、德、義、波蘭、西班牙、英國代表及歐盟外交事務高級代表今天在羅馬舉行Weimar Plus會議，會後發表聯合聲明指出，與會各國同意建立一個更強大自主的歐洲，為此將加強集體安全與國防，以增加歐洲對北大西洋公約組織（NATO）的貢獻。

聲明強調，大西洋聯盟仍是歐洲集體防衛基石，接續在荷蘭海牙（The Hague）舉行的北約峰會，必須做出進一步強化聯盟的決定，以「隨時準備保衛每一寸盟國領土。」

聲明強調，為讓歐洲在北約承擔更多責任，歐洲防禦能力必須大力強化（ambitious reinforcement），亦即彈性持續增加國防支出，在歐洲－大西洋區域執行有效威嚇與防禦；包括採取合作計畫、聯合採購、互通資訊，及提升國防技術與工業基礎。

聲明指出，為保護歐洲－大西洋區域人民，必須有360度全面計畫，以消除俄羅斯侵略烏克蘭帶來的後果，化解東歐、南歐、巴爾幹半島區域面臨的威脅。與會國將加強在地中海、黑海、非洲等區域合作，在中東區域要求釋放所有哈瑪斯（Hamas）劫持人質，立即在加薩停火及恢復援助。

聲明重申，與會國堅定不移支持烏克蘭，及其人民、民主、安全、主權、獨立、領土完整，「一個強大、獨立且民主的烏克蘭對歐洲－大西洋地區穩定安全至關重要」。

聲明讚揚烏克蘭在近期會談中的建設性參與，尤其願意承諾立即、全面、無條件停火30天，並願意舉行總統級會晤。聲明敦促俄羅斯立即回應，放棄極端要求和預設條件，「我們譴責俄羅斯近期針對烏克蘭城市與平民的大規模攻擊，這些攻擊明顯違反國際法。」

聲明指出，鑑於俄羅斯拒絕做出嚴肅可靠承諾，與會國準備加強對俄羅斯施壓，包括透過進一步制裁和打擊規避制裁行為，「我們也準備迅速採取新措施（特別在能源與銀行領域），以削弱俄羅斯繼續侵略的能力，確保烏克蘭處於實現公正持久和平的最佳位置。」

聲明強調，「我們決心凍結在管轄範圍內的俄羅斯主權資產，直到俄羅斯停止侵略，並為所造成的損害付出代價。」

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聲明指出，公正持久和平必須包括為烏克蘭提供充分安全保障，首要確保烏克蘭擁有強大軍隊和國防工業。為此，在跨大西洋團結基礎上，與會國將共同加強烏克蘭武裝力量，並支持烏克蘭融入歐洲－大西洋聯盟，據此探索其他形式的安全防務合作。

聲明指出，與會國將繼續與美國就此合作，並在國際貨幣基金（IMF）框架下支持烏克蘭經濟穩定，確保烏克蘭在2026年及此後擁有充足財政援助，獲得恢復和重建。最終目標是幫助烏克蘭加入歐盟，且聚焦於「重建得更好」（building back better）。今年7月義大利主辦的烏克蘭復甦會議（Ukraine Recovery Conference）將是推動此類努力的關鍵時刻。（編輯：田瑞華）1140613

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