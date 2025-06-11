加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
花蓮晚間規模6.4地震 3天內防規模5以上餘震
首頁 / 國際
北約
新聞專題
北約1/300
首頁 / 國際

莫斯科軍機疑侵犯領空 芬蘭召見俄羅斯代辦

2025/6/11 19:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社赫爾辛基11日綜合外電報導）芬蘭外交部告訴法新社，一架俄羅斯軍機昨天疑似侵犯領空，芬蘭今天召見俄羅斯代辦進行談話。

法新社報導，芬蘭國防部昨天表示，研判一架俄羅斯軍用飛機在首都赫爾辛基以東的波弗（Porvoo）外海侵犯領空。

外交部表示，將在進行談話之後提供更多細節。

幾週前也曾發生過類似事件，芬蘭當時也召見俄羅斯外交官。

芬蘭與俄羅斯的邊界長達1340公里。莫斯科於2022年全面入侵烏克蘭後，芬蘭於2023年加入北大西洋公約組織（NATO）。

google news透過 Google News追蹤中央社

芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）談到昨天的事件時說：「已立即對這起疑似領空遭到侵犯事件展開調查。」他表示，調查工作將由海岸防衛隊負責。

隨著緊張局勢加劇，莫斯科已多次針對加入北約決定可能的後果向芬蘭提出警告。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1140611

北約
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
加拿大總理：2025年達成北約2%國防開支目標
21
更多編輯台推薦新聞：