莫斯科軍機疑侵犯領空 芬蘭召見俄羅斯代辦

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（中央社赫爾辛基11日綜合外電報導）芬蘭外交部告訴法新社，一架俄羅斯軍機昨天疑似侵犯領空，芬蘭今天召見俄羅斯代辦進行談話。

法新社報導，芬蘭國防部昨天表示，研判一架俄羅斯軍用飛機在首都赫爾辛基以東的波弗（Porvoo）外海侵犯領空。

外交部表示，將在進行談話之後提供更多細節。

幾週前也曾發生過類似事件，芬蘭當時也召見俄羅斯外交官。

芬蘭與俄羅斯的邊界長達1340公里。莫斯科於2022年全面入侵烏克蘭後，芬蘭於2023年加入北大西洋公約組織（NATO）。

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芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）談到昨天的事件時說：「已立即對這起疑似領空遭到侵犯事件展開調查。」他表示，調查工作將由海岸防衛隊負責。

隨著緊張局勢加劇，莫斯科已多次針對加入北約決定可能的後果向芬蘭提出警告。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1140611