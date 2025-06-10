加拿大總理：2025年達成北約2%國防開支目標

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（中央社多倫多9日綜合外電報導）加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天宣布，今年將達到北大西洋公約組織（NATO）2%的國防開支目標。他指出加拿大必須重振軍隊，「保衛我們每一吋主權領土」。

法新社報導，卡尼在多倫多大學（University of Toronto）的演講內容，還包括嚴厲警告美國總統川普動搖全球安全秩序。

他的演講重點不僅在於對未來美加關係的擔憂。面對來自中國、俄羅斯、網路攻擊，以及氣候變遷對國家安全的影響，卡尼認為加拿大對這些漸增的威脅，準備還不夠。

卡尼表示：「長期以來認為加拿大的地理位置能夠保護我們，這樣的觀點如今越來越過時。」

隨著加拿大面臨的威脅日增，卡尼表示今年將實現北約目標，也就是將至少2%的國內生產毛額（GDP）用於國防開支。

卡尼補充說：「我們過於依賴美國。」

川普一再向北約成員國施壓，要求增加國防開支，並稱美國為集體安全所支付費用，已超過其應負擔比例。

今年4月，北約宣布32個成員國中，已有22個達到2%的國防開支目標。

不過川普也不斷催促北約成員國進一步增加國防開支，並警告那些在他認為國防資源投入不足的國家，美國可能會拒絕保護。

卡尼表示，加拿大已習慣以美國為「全球霸主」、將美國當成加拿大「最親密盟友與主要貿易夥伴」的戰後秩序。

卡尼譴責川普的貿易戰，並表示：「現在美國開始將其霸權貨幣化：收取市場進入費用，並減少對我們集體安全的貢獻。」

卡尼表示，加拿大將與「志同道合的夥伴」建立新的安全關係，並將特別關注歐洲。

他說：「我們正積極尋求加強跨大西洋的安全」。本月舉行的加拿大－歐洲聯盟（EU）峰會，「將比以往任何時候都重要」。

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卡尼將今天宣布的軍事開支計畫描述為「保護加拿大人，而不是為了讓北約會計師滿意」。

卡尼指出加拿大軍事基礎設施正在老化，4艘潛艇只有1艘被認為適航，處於可運作狀態的海上艦隊與陸地車輛亦不足半數。（譯者：屈享平／核稿：鄭詩韻）1150610