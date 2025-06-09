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因應俄羅斯威脅 北約秘書長籲將聯盟防空能力提高4倍

2025/6/9 17:50
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（中央社倫敦9日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天將呼籲，為因應俄羅斯帶來的威脅，北約應將自身防空與飛彈防禦能力「提高400%」。

法新社報導，呂特預計稍晚對倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）發表演說。根據聲明，他將在演說中表示：「我們在烏克蘭看見俄羅斯如何從空中發動恐怖（打擊），因此我們將加強領空的防禦。」

呂特還指出，為維持可靠的嚇阻和防禦力，北約有必要將「空中與飛彈防禦增加400%」。

自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，北約成員國一直持續加緊強化自身防衛能力。美國總統川普（Donald Trump）也正施壓北約盟邦增加國防支出，要求盟邦將國防預算從占各國國內生產毛額（GDP）2%的現行目標提高至5%，並希望本月的北約峰會就能做出相關宣布。

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呂特將在演說中表示：「就算烏克蘭的戰爭落幕，危險也不會消失。我們的集體防禦需要巨大升級。」

他說：「我們需要更多兵力和戰力，以全面落實我們的防禦計畫…我們的軍隊也需要在現有編制上增加數以千計的裝甲車和戰車，及數以百萬計的砲彈。」（譯者：張正芊/核稿：施施）1140609

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