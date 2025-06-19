北約關注印太安全 義外交官：「房間裡大象」是中國

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（中央社記者黃雅詩羅馬18日專電）北約峰會下週登場，北約防衛學院基金會今天舉行高階會議，義大利外交部負責北約的主管羅穆西直言，威脅印太安全的「房間裡大象」是中國，中國軍事擴張不透明，且試圖控制關鍵技術、重要基礎設施與供應鏈。

北約（NATO）24、25日將在荷蘭海牙（The Hague）舉行峰會，北約秘書長呂特（Mark Rutte）昨天強調北約須增加國防開支，才能防堵中俄侵略野心，他也提到北京增強武裝不只是為了閱兵，直接目標是台灣。

北約防衛學院基金會（Nato Defense College Foundation）17、18日在羅馬舉辦「印太2025高階會議」，基金會主席米努托里佐（Alessandro Minuto-Rizzo）及美歐亞太多國政學界專家出席，中央社應邀擔任媒體合作夥伴。

中國是俄羅斯關鍵助力 影響北約國家安全

今天座談聚焦印太「新興與多變性挑戰」，義大利外交部北約與安全戰略辦公室主任羅穆西（Andrea Romussi）在會中強調，歐洲與印太安全交互影響，現在安全已不再侷限區域考量，而是全球問題，例如在歐洲，北韓武器被用以對付烏克蘭，北韓政權從俄羅斯獲得的回饋，又將對印太產生嚴重影響。

羅穆西直言，談到安全議題，「房間裡的大象」是中國角色，中國仍是俄羅斯侵略烏克蘭的決定性助力，中俄不斷強化聯盟關係，中國對俄羅斯國防工業的大規模支持，讓俄羅斯可以升高對鄰國的威脅，進而威脅整個歐洲-大西洋安全。

「房間裡的大象」（Elephant in the room）比喻一個極其明顯的問題，卻常因眾人鄉愿或逃避心態，遭集體假裝視而不見、閉口不談。

羅穆西強調，中國對歐洲安全、利益和價值觀的挑戰，遠不止於對俄羅斯的支持，北京正積極擴充軍事力量，包括擴大核武發展，且中國的軍事擴張並不透明，此外中國發動許多有敵意的混合活動，包括操縱資訊、政治干預，特別是針對北約盟友發動網攻任務。

羅穆西警告，中國試圖控制關鍵技術、重要基礎設施和供應鏈，中國也利用自身影響力，阻擋以國際法對抗莫斯科與平壤的侵略擴張行動；不過他強調，北約盟友仍盼與中國透過建設性對話，解決軍事透明度問題，他呼籲北京在武器控制、裁減與防止擴散方面積極合作。

北約強化印太夥伴關係 但組織不會東擴

北約印太計畫官莫斌拓（Pietro De Matteis）在會中表示，從所受威脅程度來看，俄羅斯和恐怖主義是北約成員國的威脅，相較之下中國並非威脅，而是一個挑戰者，正在挑戰成員國的利益與價值觀。

莫斌拓表示，中國採取強制性政策，軍事擴張缺乏透明度，因此北約當然擔心中國是「挑戰者」，這是現階段北約對中國的概念，在即將舉行的北約峰會中，可觀察北約對中國的稱謂是否發生變化。

莫斌拓說，北約與一些印太國家發展夥伴關係，主因觀點一致，這些國家都對俄羅斯實施制裁，並幫助烏克蘭，與北約合作強化網路安全、對抗混合戰；北約合作夥伴遍布全球，約有40個，但在東南亞沒有夥伴國家，僅有聯絡國家，有時會針對不同問題採取臨時性交流，但這與合作夥伴的層級非常不同。

莫斌拓說明，關於北約東擴議題，根據條約，北約不能擴張到太平洋，「我在印太地區訪問時，常聽有人說北約在擴張，或問日本、 澳洲會加入北約嗎？答案是不會，這些國家不能加入北約，因為組織規範。」

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莫斌拓強調，這點非常重要，因為北約接續舉行峰會時，中國會再次提出北約正在向太平洋擴張的問題，「但北約不會向太平洋擴張，因為這根本不可能。」

對於北約擴大議題，南韓駐義大利公使Gun Hwa Kim在結語致詞則表示，他想詢問北大西洋公約組織（NATO）若想強化影響力，是否考慮「改名」，因為名稱定義了身分，國際組織改名已有前例，例如經濟合作暨發展組織（OECD）先前叫歐洲經濟合作組織（OEEC），改名後就可納入更多國家。（編輯：田瑞華）1140619

總部在羅馬的北約防衛學院基金會17、18日舉行高階會議，邀請多國政界與學界人士對話，中央社應邀擔任媒體夥伴，圖中會議手冊封面右下角印有中央社LOGO。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年6月19日

義大利外交部北約與安全戰略辦公室主任羅穆西18日出席北約防衛學院基金會高階會議時，警示中國角色是「房間裡的大象」，恐威脅印太區域與歐洲大西洋聯盟安全。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年6月19日