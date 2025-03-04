北約官員專家談印太安全 中國聯俄擴軍引憂慮

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（中央社記者黃雅詩羅馬4日專電）北約官員與多國外交官昨晚舉行論壇，探討北約在印太角色。多位專家提到，因應中國、北韓與俄羅斯結盟互助，衝擊全球安全，北約須更重視與印太夥伴合作，且中國軍事擴張又不透明的狀況引發普遍憂慮。

北約防衛學院基金會（NATO Defense College Foundation）昨晚在義大利外交俱樂部舉行高階圓桌論壇，主題為「印太2025，北約發展區域軟實力之角色」。

出席者包括前北約（NATO）副秘書長米努托里佐（Alessandro Minuto-Rizzo）、現任北約印太計畫官馬提斯（Pietro De Matteis）、義大利外交部北約與安全戰略辦公室主任羅穆西（Andrea Romussi）、駐義代表蔡允中、澳洲駐義大使與多位國際學者。

羅穆西表示，印太區域最特別要關注的角色是中國，今日其影響力已從印太沿著北大西洋直到北極航線，「因此我認為美國總統川普（Donald Trump）去談格陵蘭、稀土、島嶼軍事化，想把這些議題拉進賽局當中，絕非偶然」。

羅穆西表示，從二次大戰後北約成立以來，首度面臨大西洋航行權受威脅的狀況，隨著冰層融化、新航線開闢，中國自稱是一個「近北極國家」，並與俄羅斯聯手，這個全新動態會影響美國的戰略思維，例如美國可能更想跟北歐交涉，相對減少對歐陸國家的興趣。

馬提斯表示，北約成立時想共同防禦的是領土、領空、領海，地域範圍很明確，但時代改變了，現在網路攻擊是全球性的，必須跨區合作才能保障海底電纜、通訊設施安全，這就是為何北約要在各區域建立合作夥伴。

馬提斯說：「俄羅斯或中國說北約正在向印太地區擴張，這不是真的。」北約合作對象是建立在彼此共享的民主原則，當然夥伴還需在相關領域擁有高水準技術，例如日本、南韓，才能威懾對手。

馬提斯表示，北約的新概念並非把中國當成威脅，而視中國是挑戰者，因為北約注意到中國確實存在一些問題，例如軍事能力擴增卻不透明，「這是有問題的，因為我們不知道該能力將用於什麼目的」。

馬提斯指出，中國一直放大俄羅斯言論，針對北約盟友釋放假消息，在俄烏戰爭前，中國就開始以經濟壓力影響他國決策，現在中國更透過多種方式支持俄羅斯，「當我們試圖孤立俄羅斯時，中國透過金磚國家高峰會、其他國際論壇，為俄羅斯提供國際政治生存空間」。

馬提斯表示，中國也協助俄羅斯，繞過國際施加的經濟制裁，這就是為什麼北約對中國行為感到擔憂。

蔡允中則在會中說明台灣卓越的經濟表現，以及半導體、人工智慧產業方面的優勢，台灣在持續對抗中國文攻武嚇的同時，積極確保供應鏈的安全性和彈性。

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蔡允中表示，台灣經濟歷來過度依賴中國這個單一市場，近年積極分散市場，擴大與北美、歐洲、東協、印度等夥伴關係，現在台灣對中出口已大幅下降，但他認為比例還是太高，台灣預計進一步減少對中市場依賴。

蔡允中說，台灣與中國打交道時犯過戰略錯誤，曾相信中國經濟發展會導致內部政治變革，但歷史證明，幫中國經濟成長只會助長獨裁野心，讓中國對台灣的打壓升級，因此他認為慎選正確經濟夥伴至關重要，台灣樂願與全球民主國家共同打造安全供應鏈。（編輯：張芷瑄）1140304

駐義大利代表蔡允中3日晚間出席北約防衛學院基金會舉行的高階論壇，談到台灣亮眼的經濟表現與半導體產業，願與全球民主國家合作打造安全供應鏈。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年3月4日