柬埔寨與美國達貿易協議框架共識 可望躲49%關稅

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（中央社金邊6日綜合外電報導）柬埔寨「高棉時報」（Khmer Times）指出，柬國政府已經跟美國就對等貿易協議框架的聯合聲明草案達成共識。美國總統川普先前揚言要對柬埔寨祭出高達49%的關稅。

「高棉時報」報導，柬埔寨副總理孫占托（Sun Chanthol）為首的團隊7月4日與美國貿易代表署（USTR）負責東南亞和太平洋事務的助理貿易代表艾勒曼（Sarah Ellerman）為首團隊進行線上磋商。

雙方敲定「美國－柬埔寨對等貿易協議框架聯合聲明」（Joint Statement on Framework for the US-Cambodia Agreement on Reciprocal Trade）的草案，會後發布的新聞稿顯示，聯合聲明草案會在近期公布。

新聞稿也重申：「在（柬埔寨）總理洪馬內（Hun Manet）的領導下，政府將繼續與美國密切合作，以實現互利的貿易和投資關係。」

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川普4月初宣布要對個別國家徵收17%至49%對等關稅，東南亞各國首當其衝，其中柬埔寨的稅率高達49%。

對等關稅引發全球金融市場動盪後，川普又宣布90天暫緩期，期間僅實施10%基準關稅，暫緩期預定7月9日屆滿。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1140706