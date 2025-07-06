台南深夜現16級強陣風 逾3萬戶曾停電

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）受到颱風丹娜絲影響，台南地區今天晚間開始出現明顯風雨，中央氣象署測得平均風速達13級風，七股區晚間10時許出現16級強陣風，不少招牌、路樹受損，停電戶數曾一度超過3萬。

台南地區從傍晚起風雨變大，至晚間10時過後更是風強雨驟，除了網友在社群網站議論，直說很久沒有感受這麼強的風雨，還有不少民眾手機收到颱風中心即將通過所在地附近的強風緊急警報，呼籲民眾暫時避免外出。

根據中央氣象署晚間11時觀測資料，台南地區今天平均風速達13級，最強陣風為晚間10時許在七股區測得的16級。

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受到強風及雨勢影響，許多地區傳出招牌、圍籬、棚架等設施受損，以及路樹傾倒情況，永康區一處建案工地的警衛室及流動廁所被強風吹倒，警方獲報前往拉起封鎖線管制，同時有不少地區民眾反映家中有停電情況，台電人員忙著展開搶修。

根據台電公司晚間11時統計，台南曾一度有3萬77戶停電，因風雨交加影響搶修困難，待風雨較小時持續查明原因並進行搶修。（編輯：陳正健）1140706