波蘭代表團來訪 吳誠文：盼深化台波科技領域合作

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（中央社記者蘇思云台北5日電）波蘭經濟發展暨技術部政務次長雅洛斯（Michal Jaros）7月1日率代表團拜訪國科會，提出歐洲「資通訊與半導體鐵三角」構想。國科會主委吳誠文今天表示，期待未來深化台灣跟波蘭的雙邊科技合作。

吳誠文今天在臉書發文表示，很高興有機會跟代表團討論深化雙邊科技合作，也很開心再次見到波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）。

吳誠文指出，國科會與波蘭科學院（PAS）於1997年即簽署科技合作協定，雙邊科技合作交流已有近30年歷史。2012年再與波蘭國家研究發展中心（NCBR）簽署協議，共同補助合作研究計畫，並輪流舉辦台波雙邊研討會，今年將在台灣以「海洋科技－藍色經濟」為主題舉辦。

雅洛斯表示，波蘭重視與台灣這樣推崇民主自由的國家建立穩固合作，希望深入了解國科會規劃經營科學園區的寶貴經驗，作為波蘭未來推動經濟轉型的重要參考。

他提出以波蘭弗羅茨瓦夫（Wrocław）與德國德勒斯登（Dresden）、捷克布拉格（Prague），形成歐洲「資通訊與半導體鐵三角」構想，勾勒出未來與台灣強化合作的發展藍圖。

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吳誠文除了向波蘭代表團介紹國研院半導體中心與波蘭研究機構及大學的合作，也由新竹科學園區分享園區營運與國際合作經驗。

吳誠文提到，台灣科學園區的成功發展關鍵，在於能融合產業界與學術界的有效對接與合作，以及政府統一窗口的支援體系，形成強而有力的創新生態系。這套制度是台灣過去幾十年推動科技發展的重要基石，期待台波未來在科技領域成為重要合作夥伴。（編輯：林克倫）1140705