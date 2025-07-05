法國外亞維儂藝術節開幕大遊行 台灣團隊現場起舞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李若韻亞維儂5日專電）第59屆法國外亞維儂藝術節4日舉行開幕大遊行，今年共有1347個國際團隊參與，包含來自台灣的翃舞製作、麥藍堤亞舞團、身體處方、FOCASA馬戲團、萍影舞集、黎明技術學院戲劇系等即日起至26日向世界演出！

作為全球最大表演藝術節之一的「外亞維儂藝術節」（Festival OFF Avignon）現正熱烈展開。未來3週將呈現舞蹈、劇場、偶戲、馬戲、音樂會等超過1700場風格各異的獨立作品。

頂著攝氏35度南法豔陽，藝術節於4日傍晚5點30分舉行年度開幕大遊行，所有參與本屆的藝術家與劇團紛紛加入，交錯排成龐大隊伍，吸引劇迷與遊客圍觀，現場擠得水泄不通、寸步難行。放眼望去皆是各式宣傳表演的立牌，耳朵則充斥著相互交疊的音樂、演奏與獨白。

在歡樂氣氛中，一陣陣「台灣！亞維儂！」的叫喊聲不斷響起，來自由駐法台灣文化中心（巴文中心）協調領軍的台灣團隊。

他們拉開寫有「Taïwan in Avignon-台灣在亞維儂」的亮眼布條，以海洋藍與鮮黃綠為主色，象徵台灣海島人的生命力正進入鬱鬱青蔥的亞維儂夏日。所有人一邊呼口號一邊前進，並不時在行進中起舞與即興表演，和其他隊伍共同競爭觀眾的目光。

例如「FOCASA馬戲團」先以糖果吸引小孩，再順勢替對方夾上一只紅鼻子，即興展開一場小丑表演；「麥藍堤亞舞團」的4位舞者將長髮編辮後彼此串連，構成一段無法分離、共生共存的4人舞；「身體處方」的3位舞者戴著肉色無表情面具，以一致動作起舞，不時合體，引起觀眾興趣並詢問演出細節。

外亞維儂藝術節舉行大遊行，除了讓表演團隊展現特色、共享節慶氣氛外，更重要的是把握觀眾好奇之際遞上傳單，讓他們記住演出時段，走進劇場購票觀賞。

遊行也有助於拉近表演者與觀眾的距離，現場經常能隨意地聊上幾句。例如一位法國觀眾拿到「翃舞製作」的傳單時立刻說：「我知道台灣，你們的科技很厲害！」

根據外亞維儂藝術節官方統計，4日當天已售出4萬張入場門票。這座僅有台北四分之一面積的小鎮，在藝術節期間聚集了139家劇院同時演出，競爭激烈。

多次參與外亞藝術節、近年常帶領台灣隊伍走在遊行最前方的巴文中心主任胡晴舫向中央社說：「今年是台灣官方第19次參與外亞維儂藝術節，去年更轟轟烈烈地成為外亞首屆主題國。當時有350張台灣人的臉化為攝影藝術，貼上法國古牆。台灣與外亞的關係一直很深。」

胡晴舫說，今年共有4個台灣團隊官方代表台灣，包含第三度造訪外亞的翃舞製作，將演出才剛在荷蘭鹿特丹國際雙人舞編舞大賽獲獎的作品「推拉」；首次參與的麥藍堤亞舞團「共」和身體處方「㒩」，將都在絲品劇院（La Condition des Soies）中演出。兩年前曾來演出的FOCASA馬戲團，則將在知更鳥劇院（Rouge Gorge）演出「愛情烏托邦」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

胡晴舫補充，除了官方代表外，長年自主參與外亞的屏影劇團，在今年帶來作品「靛」，同樣令人期待，在知更鳥劇院演出。

黎明技術學院戲劇系則則是第二次參與外亞，將於天使劇場（Le théâtre de L’ange）演出「Love oh Love！」。（編輯：高照芬）1140705