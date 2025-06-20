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外亞維儂藝術節與愛丁堡藝穗節 台灣團隊不缺席

2025/6/20 20:49
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（中央社記者趙靜瑜台北20日電）台灣表演藝術團隊今年夏天再登外亞維儂藝術節與愛丁堡藝穗節2大國際藝文盛會，文化部長李遠表示，這是台灣作為歐洲文化布局的重要亮點，表藝團隊將讓世界看見台灣。

今天記者會上包括歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）、法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）、英國文化協會處長蘇珊（Susan Milner）等都親臨現場，共同見證台灣藝術走向國際的重要時刻。

文化部長李遠在記者會上表示，他曾在1970年代台灣剛退出聯合國的時期，在外交部擔任工讀生，沒想到半世紀後，有機會以文化部長的角色與外交部長林佳龍進行「雙部長會商」，共同推動以「文化外交」繼續讓世界看見台灣。

李遠表示，今年參與的8件作品橫跨舞蹈、戲劇、偶戲、馬戲等形式，主題涵蓋性別、文化記憶、自我認同跟情感關係，展現台灣當代創作面向的多元視角跟創新能量。他祝福團隊順利演出，也盼在交流中拓展視野，凝聚國際合作的夥伴，「我們等待你們凱旋歸來，分享每一場的掌聲與感動。」

文化部說明，法國「外亞維儂藝術節」將於7月5日至26日舉行，台灣代表團隊包括麥藍堤亞舞團「共」，以髮絲相連的舞者身體象徵人際束縛與內在掙扎，呈現個體與群體間的協調與共生；翃舞製作「推拉」反映台灣社會中權力與性別的張力，描繪人在潮湧般社會中的自我定位與人性拉鋸。

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身體處方「㒩」透過詩意肢體語彙，探問生死循環與人我邊界，呈現個體在孤獨與依靠間的動態平衡；FOCASA馬戲團「愛情烏托邦」則以一場荒謬小丑愛情冒險，戲謔描繪復古浪漫與荒誕現實交錯的人性寓言。

英國「愛丁堡藝穗節」將於8月1日至25日舉行，台灣季（Taiwan Season）代表團隊包括囝仔人「果子去哪裡？」、君舞蹈劇場「痕跡」、拾陸製作「年少時光」 與斜槓青年創作體「你欲泅去佗位？」（編輯：龍柏安）1140620

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