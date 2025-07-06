颱風丹娜絲來襲 新北捷運：視風雨狀況調整營運

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（中央社記者王鴻國新北6日電）颱風丹娜絲來襲，新北市政府今晚宣布明天正常上班上課，新北捷運公司表示，將視風雨狀況調整營運，呼籲民眾颱風期間若需外出搭乘捷運，請特別注意自身安全。

新北捷運發布新聞稿表示，明天將依平日班距正常營運，淡海、安坑輕軌及捷運環狀線均已完成防颱整備作業，將視風雨狀況調整營運班距，並依據標準作業程序啟動相關機制，確保乘客安全。

新北捷運表示，淡海、安坑輕軌系統若瞬間風力達8級，列車將降速至時速30公里；若10分鐘平均風力達6級或瞬間風力達9級以上，將依標準作業程序暫停營運。若路段出現淹水深度超過6公分，列車將不進入該區域，並啟動替代運轉模式。

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新北捷運表示，捷運環狀線如遇瞬間風力達8級，或10分鐘平均風力達7級、瞬間風力達10級以上時，列車將降速至時速30公里，初次到站將暫停2分鐘觀察風勢，若未減弱，則安排清車並暫停營運。

新北捷運提醒民眾，颱風期間若需外出搭乘捷運，請特別注意自身安全。若遇列車降速或營運暫停情形，請遵從司機員與站務人員指示，引導避險，以策安全。（編輯：李錫璋）1140706