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「愛舞」、「三個人樂團」台灣加拿大藝文節聯手演出

2025/7/4 14:45（7/4 14:56 更新）
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台加文化協會和僑委會今天舉辦歡迎會，為「三個人樂團」和「愛舞民族舞團」接風洗塵。加拿大台裔國會議員張瑋麟（Wade Chang，後排中穿黑色西裝外套）稱讚台灣年輕藝術家充滿了無限能量。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年7月4日
台加文化協會和僑委會今天舉辦歡迎會，為「三個人樂團」和「愛舞民族舞團」接風洗塵。加拿大台裔國會議員張瑋麟（Wade Chang，後排中穿黑色西裝外套）稱讚台灣年輕藝術家充滿了無限能量。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年7月4日
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（中央社記者程愛芬溫哥華3日專電）盛夏再度響起熟悉的節奏，第7屆台灣加拿大藝文節周末將在溫哥華登場，今年的表演重頭戲由來自台灣的「三個人樂團」和「愛舞民族舞團」，聯手演繹融合舞蹈、音樂與傳統文化的創新跨界演出，為觀眾帶來耳目一新的藝術體驗。

藝文節主辦單位台加文化協會和僑委會今天舉辦歡迎會，為「三個人樂團」和「愛舞民族舞團」接風洗塵。

「三個人樂團」創立於2013年，由3位青年音樂家郭靖沐（箏）、潘宜彤（阮）、任重（笛簫）集結而成，為台灣少見以古典為底蘊，構築當代音樂思維的創作型樂團。

潘宜彤對中央社說，他們3個人在南藝大讀書時就認識了，學院派的他們想讓普羅大眾更親近國樂，因此樂團一開始就從咖啡館和街頭開始建立觀眾基礎。「我們第一場音樂會是在政治大學旁的水岸咖啡館舉行，撥奏樂器、也說故事給觀眾聽，希望讓大家覺得國樂是零距離、具現代感的。」

樂團曾在中國、日本、韓國、新加坡、印度、德國、法國等國家演出，2024年受邀於「巴黎文化奧運」演出；這次是他們第一次踏上北美土地，曲目為加拿大觀眾精心編創。

團長郭靖沐介紹了幾首曲子，例如「三花兒弄梅」是將古曲「梅花三弄」重新改編，加入即興片段，呈現更為靈動的感覺。「黑天」則以台灣民謠「天黑黑」為素材，3種樂器在耳熟能詳的旋律基礎上，重新碰撞融合而創造全新風貌。「島」的靈感來自排灣族歌謠「庫伊的愛情」，他們把原屬於兒女情愛延伸為對生長土地「台灣」的愛。

任重表示，「希望透過音樂讓更多海外人士認識台灣豐富的人文情懷。」

愛舞民族舞團成立於2010年，邱麗殷領軍宜蘭愛跳舞的年輕人秉持「從心開始，讓愛蔓延，讓舞精彩」的信念，一路從地方舞向國際。

邱麗殷說，他們一行12人帶來「Formosa」、「茶香」、「飛舞吧！蘭」、「心中的記憶」及「島」5支舞蹈，透過肢體展現台灣獨特人文魅力。「我們帶領觀眾探訪充滿自然秘境的台灣，讓他們走訪茶園品茗、化身蝴蝶進入蘭園、在客家花布上作畫，種種意象都透過我們的手足流動而美麗呈現。」

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年輕舞者吳以歆期待周末與加拿大人「共舞」。首度來到北美的她說：「溫哥華是一個充滿電影味道的城市，每個角落都可以發現驚喜，我也特別喜歡城市的多元文化感，希望加拿大人會喜歡我們傳遞的台灣風情。」

加拿大台裔國會議員張瑋麟（Wade Chang）在歡迎會上讚揚台灣年輕藝術家展現跨文化的能量。「我已經感受到他們身上滿載著無限可能的藝術性，我相信台灣文化的瑰寶會透過他們的舞蹈和音樂，深植於所有觀者的心中。」（編輯：陳慧萍）1140704

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3位青年音樂家郭靖沐（右）、潘宜彤 （中）、任重（左）組成的「三個人樂團」，曾榮獲傳藝金曲獎最佳跨界音樂專輯獎，並受邀參與巴黎文化奧運演出，藝術成就備受國際肯定。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年7月4日
3位青年音樂家郭靖沐（右）、潘宜彤 （中）、任重（左）組成的「三個人樂團」，曾榮獲傳藝金曲獎最佳跨界音樂專輯獎，並受邀參與巴黎文化奧運演出，藝術成就備受國際肯定。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年7月4日
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