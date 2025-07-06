中國酷暑山東達42.4度 北京溼熱出門像被牛舔臉

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（中央社台北6日電）中國熱浪來襲，不少地區氣溫飆破攝氏40度，山東臨沂昨天更寫下42.4度的紀錄；河南睢縣鄉間一條水泥路4日更因逾40度高溫而爆裂，一輛行駛中的汽車險遭波及；北京3日則出現高溫且溼度近100%的「桑拿天」，有人戲稱出門就像「被牛舔了」。

中國不少地區7月以來進入酷暑狀態，氣溫屢創新高，不少地區午間氣溫突破40度。更有民眾懷疑，體感溫度明明有40度，但氣象單位為了不要讓官方啟動「放高溫假」機制，故意發布不到40度的氣溫，讓一些地方的氣象單位紛紛出面澄清絕無此事。

中國這波酷暑以華北最為明顯。綜合中國媒體報導，山東省氣象台監測數據顯示，5日午後，臨沂市劉店子氣象監測站觀測到的最高氣溫達到42.4度，創下山東這波酷暑的溫度新高，也是近年來少見的高溫。而根據預測，直到8日白天之前，山東省局部地區仍可能出現40度以上的熱天氣。

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此外，河南境內近日則是大雨及酷暑交織發生。其中，河南睢縣一處水泥鋪面的鄉村道路，4日午後在氣溫逾40度下路面突然發生爆裂。根據網傳畫面，當時正有一名民眾駕車閃避路邊停放的拚裝三輪車，因而放慢速度，結果路面就在車前爆裂。中國網友紛紛表示，若非那輛拚裝三輪車停在路邊，汽車車主恐怕凶多吉少。

北京及周邊地區近日不但飆出高溫，3日溼度更飆升至85%以上，不但形成典型的「桑拿（三溫暖）天」，更有地區溼度達100%，一些民宅的牆壁上罕見地凝結了大片水滴。更有北京民眾戲稱，當天一出門「感覺像是被牛舔了」。（編輯：邱國強/周慧盈）1140706