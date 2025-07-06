颱風襲台 北北基及桃園部分地區7/7正常上班課

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（中央社記者張已亷高雄6日電）颱風丹娜絲來襲，依據氣象署預測，基隆市、台北市、新北市及桃園市部分地區因風力及雨量未達停班課標準，明天正常上班上課。另外，共有13縣市及桃園市4區放颱風假。

中央氣象署表示，丹娜絲過去3小時再增強，目前近中心最大風速達到每秒38公尺，不排除北上過程中，在今天深夜到明天清晨會在雲嘉南一帶登陸，登陸後強度將減弱。

根據氣象署明天上午6時到中午12時的風雨預報，北北基未達停班停課標準，桃園只有沿海達停班課標準，因此明天北北基照常上班上課，桃園僅沿海4區停班課。

至於明天停止上班、停止上課的縣市，包括新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣，及桃園市蘆竹區、大園區、觀音區、新屋區。

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氣象署氣象預報中心即時預報科科長劉宇其在颱風記者會提醒，明天清晨到上午北部風雨會較明顯，新竹以北有大雨等級雨勢，基隆、台北、新北及桃園平均風在上午6時到中午12時預估為5至6級，陣風為8至9級；桃園濱海鄉鎮平均風則為6至7級，陣風為9至10級轉8至9級。

依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或是未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。（編輯：黃名璽）1140706