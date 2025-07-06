韓國特檢組聲請逮捕尹錫悅 控濫權、偽造公文等罪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾6日綜合外電報導）負責調查韓國前政府內亂叛國案的特檢組，今天向首爾中央地方法院聲請批准逮捕前總統尹錫悅，他被控濫用職權妨礙權利行使、偽造公文等多項罪名。

韓聯社報導，韓國特檢組今天向首爾中央地方法院聲請簽發逮捕令，尹錫悅被控多項罪名，包括妨害執行特殊公務、濫用職權妨礙權利行使、違反「總統警衛法」以及偽造公文等罪。

至於「叛國罪」嫌疑，亦即尹錫悅涉嫌為了合理化戒嚴而指示韓國無人機作戰司令部對北韓平壤投放無人機，則未被列入這次逮捕令申請範圍。特檢組指出，這個部分仍處於調查階段，尚有大量內容待核實。

預計法院會在接下來的數天內決定是否簽發逮捕令，這將成為本案調查進入下一階段的關鍵轉捩點。

尹錫悅去年12月3日宣布緊急戒嚴後，國會議員被迫翻牆進入遭到安全部隊封鎖的國會議事堂，透過表決推翻戒嚴令。戒嚴令於頒布約6個小時後遭到解除。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

尹錫悅昨天接受特檢組第2次傳喚調查，歷經約14個半小時後，於昨晚11時54分離開首爾高等檢察廳返家。

路透社報導，尹錫悅的律師團透過聲明表示，特檢組試圖指控尹錫悅，但未就這些罪名提出可靠證據，尹錫悅的法律團隊打算「在法庭上解釋，聲請逮捕令並不合理」。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1140706